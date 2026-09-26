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Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap

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Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap

Yoluna bağımsız olarak devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna cevap verdi.

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Foto - Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap

CHP’den istifa eden ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nin açılışını yaparak Festival alanında kurulan standları gezdi.

#2
Foto - Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap

Yavaş, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş, CHP'den istifasının ardından bazı ilçe belediye başkanlarının da istifa ettiği hatırlatılarak “Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız” şeklinde yöneltilen bir soru üzerine, şunları kaydetti:

#3
Foto - Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap

"Ben bu konuların çok konuşulmasını istemiyorum. Sebebi şu: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söyleyeyim. Ortada seçim yok, bir şey yok.

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Foto - Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak mı? Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak cevap

Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Öncelikli olarak görevimi sürdürüyorum. En iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Televizyonlar polemik konularını daha çok tercih ediyorlar."

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Yorumlar

Adanalı

Mansur YAVAŞ ile kimse başa çıkamaz çok büyük oynuyor

Vay vay

Aday olacak demekki.
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