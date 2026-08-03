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Ekonomi
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Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

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Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Başkan Erdoğan'ın Eylül ayında İstanbul'da başlayacağını müjdelediği konut projesinde detaylar belli oldu.

#1
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Rayiç bedelin altında kiralanacak konutlarda 3 yıl oturulacak.

#2
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Peki kira bedeli ne kadar olacak? İşte merak edenler için tüm detaylar

#3
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Başkan Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programında önceki gün yaptığı açıklamada müjdesini verdiği uygulama ile ilk etapta İstanbul'da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde eylül ayında kiralamalar başlayacak. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının önümüzdeki haftalarda TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.

#4
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

ADİL VE ŞEFFAF OLACAK Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar üç yıl boyunca oturabilecek. Sürenin sonunda konutlar bakım işlemlerinin ardından yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek.

#5
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Başkan Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada, "Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz" mesajını vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" dedi.

#6
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

KONTENJAN AYRILACAK Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubu ile sosyal yardım alan vatandaşlara, kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara kontenjan ayrılacak. Ayrıca proje kapsamında emekliler ile memurlara da kontenjan ayrılması planlanıyor.

#7
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Kontenjan dağılımı ve ayrıntılı başvuru takviminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor. .

#8
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

#9
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

İLK UYGULAMA OLACAK Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Türkiye" ve "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında geliştirilen yeni uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

#10
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Hükümetin hedefi, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa etmek olurken, ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. İlk kez İstanbul'da hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin, burdan alınacak sonuçlara göre İzmir, Kocaeli, Ankara, Antalya gibi diğer metropollerde de kentlerin ihtiyaçlarına göre uygulanması bekleniyor.

#11
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak.

#12
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.

#13
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların piyasa rayicinin yarısı kadar olacağı belirtiliyor. Hükümet, devletin mülkiyetinde kalacak kiralık sosyal konut modeliyle piyasaya uzun vadeli ve düşük maliyetli kiralık konut arzı sağlayarak kira artışlarını sınırlamayı hedefliyor. Konutların üç yıllık periyotlarla yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi de daha fazla vatandaşın sistemden yararlanmasını amaçlıyor.

#14
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

KİMLER BAŞVURABİLECEK? Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar, belirlenecek gelir sınırının altında kalan haneler, memurlar, emekliler, engelli bireyler, kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri.

#15
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

KİMLER KİRALAYABİLECEK? TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.

#16
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

HANGİ KRİTERLER BELİRLENECEK? Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.

#17
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

NE KADAR SÜRE İLE KİRALAMA YAPILACAK? Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.

#18
Foto - Erdoğan müjdesini vermişti: İstanbul’da ucuz kiralık ev dönemi

KiRA FİYATLARI NASIL OLACAK? Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, piyasa rayicinin yarısında da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belk i yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak . Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkânı tanıyalım ki daha çok insan faydalansın. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı./ kaynak: haber7

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