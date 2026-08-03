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60 bin kişi tahliye edildi ABD için için yanıyor

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60 bin kişi tahliye edildi ABD için için yanıyor

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

#1
Foto - 60 bin kişi tahliye edildi ABD için için yanıyor

NBC News'e göre, Spokane bölgesinde devam eden 15 yangından, yaklaşık 101 bin hektarlık alan etkilendi. Yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - 60 bin kişi tahliye edildi ABD için için yanıyor

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgede saatte 56 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

#3
Foto - 60 bin kişi tahliye edildi ABD için için yanıyor

Yetkililer, Spokane'de yaklaşık 60 bin kişinin tahliye edildiğini, 600'den fazla yapının da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

#4
Foto - 60 bin kişi tahliye edildi ABD için için yanıyor

Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, düzenlediği basın toplantısında, yaşananların "bölgenin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük doğal afet" olduğunu söyledi.

#5
Foto - 60 bin kişi tahliye edildi ABD için için yanıyor

Washington Valisi Bob Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, Trump'ın yangınlardan etkilenen halka desteğini ilettiğini söyledi. Ferguson, 1 Ağustos'ta orman yangınları nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etmişti.

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