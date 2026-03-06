Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan korkutan İzmir açıklaması

Yılmaz, kentsel dönüşüm değerli olduğunu, bunun bir tercih değil, hayat kurtaran bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Kentsel dönüşümü engellemeye çalışmanın insanın hayatıyla oynamak anlamına geldiğini aktaran Yılmaz, "Büyük bir vebal demek. Bunu da hiç kimsenin yapmaması gerekiyor. Biz kentsel dönüşüme her zaman büyük bir önem verdik. Bu dönem bu hükümet döneminde de bu konuda yeni kanunlar çıkardık." diye konuştu. 2020'deki İzmir depreminin ardından tüm kurumların ilk anından itibaren harekete geçtiğini anımsatan Yılmaz, TOKİ eliyle bu kentte 5 bin 61 konutun kısa süre içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti. Kahramanmaraş merkezli depremin 11 ilde 14 milyon nüfusun olduğu ülke büyüklüğündeki bir coğrafyayı etkilediğini belirten Yılmaz, "İnsanlar o tarihte, 'bırakın yeniden binaları, yolların inşası, hastanelerin, okulların inşasını, bu enkaz kaç yılda kalkar acaba' diye soruyordu insanlar. Bu kadar büyük bir depremden bahsediyoruz ama çok şükür geçtiğimiz 3 yıl içinde enkazlar kaldırıldı. Hukuki birçok ihtilaflar çözüldü. Alanlar belirlendi, projeler, ihaleler yapıldı, inşaatlar başlatıldı ve 455 bin yapı, hak sahiplerine teslim edildi. Dünyada bunun başka bir örneği var mı ben bilmiyorum. Şehirlerimizi çok daha dirençli bir şekilde geleceğe hazırlamış olduk. Burada da 90 milyar doların üzerinde bir kaynağı kullandık. Ekstra bir harcama. Bu yükü en gelişmiş dediğimiz ülkeler bile kolay kolay kaldıramaz." diye konuştu.