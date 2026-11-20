Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istedi Beşiktaş kazandı! Katiller sürüsü İsrail'e karşı ilk zafer masada
Katil devletin takımı ile Gürcistan'da karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş bu maçtan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katil devletin takımı ile Gürcistan'da karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş bu maçtan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçına seyirci alınmasıyla ilgili İsrail basınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskısına UEFA'nın boyun eğdiği yönünde haberler yapıldı.
2024 yılında Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi maçının Macaristan'ın Debrecen şehrine alınmasının önüne geçemedi. Ancak Başkan Serdal Adalı ile Türk makamlar bastırdı ve bir başka İsrail takımı Hapoel Beer Sheva ile oynanacak maçın Batum'da oynanmasını sağladı.
Yetmedi; İsraillilerin masada mızıklamasına da pabuç bırakmadı. Rakibin, Batum'un Sarp Sınır Kapısı'na 20 km uzakta olduğu ve Türklerin kimlikleriyle elini kolunu sallayarak Gürcistan'a geçebilecekleri iddiasına rağmen karşılaşmanın Gürcistan'da, hem de seyircili oynanmasını sağladı.
Başkan Adalı, "mızıklanma" haberini, "Diğer takım, seyircisiz olması için elinden geleni yaptı." diye doğruladı. Bir de müjde verdi: "Biletlerin yüzde 75-80'i satıldı." Fotospor'a göre; Stadın kapasitesi 20 bin kişilik. Maç gününe kadar siyah-beyazlıların kendilerine ayrılan 15 bin biletin tamamını alması bekleniyor.
Bu arada İsrail'den Channel 14, maçın Batum'a alınmasının ardında Beşiktaş yönetiminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile kurduğu temasın yattığını öne sürdü. Erdoğan'ın baskısına dayanamayan UEFA'nın Batum'daki maça seyirci alınmasını onaylamak zorunda kaldığını iddia etti.
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