Başkan Adalı, "mızıklanma" haberini, "Diğer takım, seyircisiz olması için elinden geleni yaptı." diye doğruladı. Bir de müjde verdi: "Biletlerin yüzde 75-80'i satıldı." Fotospor'a göre; Stadın kapasitesi 20 bin kişilik. Maç gününe kadar siyah-beyazlıların kendilerine ayrılan 15 bin biletin tamamını alması bekleniyor.