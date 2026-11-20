Türkiye gibi bölgesel iddiası olan ülkelerin yeri tam da burada, küreselleşme karşıtlığında. Bu bir ideolojik tercih değil, coğrafyanın ve gücün dayattığı bir zorunluluk. Bunlar Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da yaptığı hareketleri doğrudan sınırlar. O hamleleri yapabildiysek, bu kurallara uyduğumuz için değil, gerektiğinde onlardan sapabildiğimiz için oldu.