Çin, Rusya ve ABD masasında Türkiye'nin neden yer almadığını açıkladı: Her şey bu yüzdenmiş
Sabah yazarı Melih Altınok, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Altınok, Türkiye'nin söz konusu masada yer almamasını, küresel güçlerin dayattığı düzene karşı çıkmasına ve kendi belirlediği bağımsız politikalar doğrultusunda hareket etmesine bağladı.