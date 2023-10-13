Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o küstahlığa çok sert tepki! Kapak öyle olmaz, böyle olur

Çok daha önemlisi ABD'nin dışişleri bakanı benim bakanımla görüşme yapıyor. İsrail'e dışişleri bakanı sıfatıyla değil, bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Bu nasıl bir politikacı. Bunu söylediğin zaman karşındakiler de sana şunu söylerse: Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? Bak biz Yahudi, öbür tarafta Türk, şu bu demiyoruz. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun, şehit edilen yavruları görmüyor musun? 'Ben seninle bakan sıfatıyla değil bir Yahudi olarak konuşuyorum diyor.' ABD'nin, PKK'nın uzantılarıyla yaptığı faaliyetler Türkiye'nin güvenliği için olağanüstü tehdit mahiyetine sahiptir. Biz Amerika'yla NATO'da beraber değil miyiz? Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü? Düşürdü. Biz senle NATO'da nasıl beraberiz? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Aramızda güvenlik sorunu var. Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi, Suriye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir. Milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz. Son gelişmeler, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Kendi topraklarında baskıya, sömürüye maruz kalmış Afrikalı dostlarımızın da 1967 sınırları içinde bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi için gerekeni yapacaklarından şüphe duymuyorum."