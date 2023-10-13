2023-10-13 19:42:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o küstahlığa çok sert tepki! Kapak öyle olmaz, böyle olur
İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan insanı yardım geçişlerine izin vermeli" dedi. Erdoğan, İsrail'de 'Yahudi olarak buradayım' diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a "Karşındakiler de sana şunu söylerse: "Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum" derse ne diyeceksin?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, ABD'ye yönelik ise 'Aramızda güvenlik sorunu var' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail-Filistin çatışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gerginliğin daha da artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Buradan tüm dünyaya sesleniyorum; 365 bin kilometreye sıkışmış 2 milyon insanın suyunu, elektriğini gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir." ifadelerini kullandı. "Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek, daha fazla gerilime ve acıya sebep olacak" diyen Erdoğan, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan insanı yardım geçişlerine izin vermesi gerektiğini söyledi.