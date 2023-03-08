  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

2023-03-08 22:02:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremzede aileyi ziyaret etti.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depreme yakalanan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı evi ziyaret etti.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşini, oğlunu, kızını ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Aileyi ziyaret eden Erdoğan çifti, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler...

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler...

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler...

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler...

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler...

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler...

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden kareler...

Altın, dolar takip edilirken Mehmet Ali Yıldırımtürk son tahminini yaptı: 60 lira birden artacak
Ekonomi

Altın, dolar takip edilirken Mehmet Ali Yıldırımtürk son tahminini yaptı: 60 lira birden artacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirerek çarpıcı bir tahminde bulundu...
Ekipler dereyi böyle temizledi
Yaşam

Ekipler dereyi böyle temizledi

Balıkesir'de mesire alanından geçen dere, ekiplerce temizlendi.

E Ticaret Sitesi Olması Size Nasıl Fayda Sağlar?
Ekonomi

E Ticaret Sitesi Olması Size Nasıl Fayda Sağlar?

E ticaret sitesi açmak ya da kurmak birçok avantajı da beraberinde getirir. Eticaret sitesi açmak ve satış yapmak istiyorsanız, bu rehber si..
Son araştırmada Tayyip Erdoğan'ın oyu bu kadar çıktı! Şok eden rakam
Medya

Son araştırmada Tayyip Erdoğan'ın oyu bu kadar çıktı! Şok eden rakam

Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde olacakları bir bir sıralayan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, "Bakalım oyunuzu bun..
Al sana adres hadi görelim! Saadet Partili Hasan Bitmez'e Fatih Erbakan teklifi
Siyaset

Al sana adres hadi görelim! Saadet Partili Hasan Bitmez'e Fatih Erbakan teklifi

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in 'Her renkten siyasi kültürle uzl..
Hani bitmişti! Tarım sektöründe yeni rekor
Tarım

Hani bitmişti! Tarım sektöründe yeni rekor

Tarım sektörü, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatına imza attı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23