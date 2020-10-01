2020-10-01 14:40:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Erdoğan, Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.
Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.
İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler
İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler
İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler
İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler
İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler
İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler
İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23