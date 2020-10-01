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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

2020-10-01 14:40:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

#1
Foto - Erdoğan, Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Erdoğan, Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

#3
Foto - Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan, Genel Kurul'da 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı.

#4
Foto - İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

#5
Foto - İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

#6
Foto - İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

#7
Foto - İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

#8
Foto - İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

#9
Foto - İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

#10
Foto - İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

İşte Meclis'in açılış töreninden görüntüler

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