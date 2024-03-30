Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kibirli tiplere en güzel cevap olacak” dedi, oy patlaması beklediği 3 ili böyle saydı

Tüm vatandaşlara hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Biz biriz, beraberiz, birlikte güçlüyüz. Her vatandaşımız bizler için kıymetli. 'O' veya 'bu' ayrımı yok. 'Ev hanımları-çalışan kadınlar' diye ayrım yapmaya çalıştılar, 'o gazi senin, bu gazi benim' diye ayırmak istediler. Bu memleket hepimizin, bu çocuklar hepimizin çocukları. El birliğiyle kentlerimizi, ülkemizi daha iyi yerlere getireceğiz." diye konuştu.