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Siyaset
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kibirli tiplere en güzel cevap olacak" dedi, oy patlaması beklediği 3 ili böyle saydı

2024-03-30 12:25:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kibirli tiplere en güzel cevap olacak” dedi, oy patlaması beklediği 3 ili böyle saydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katılarak, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır." dedi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kibirli tiplere en güzel cevap olacak" dedi, oy patlaması beklediği 3 ili böyle saydı

Bakan Göktaş, Tekirdağ'daki temasları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezde kurs gören Roman çocukların davullu mini gösterisiyle karşılanan Bakan Göktaş, merkezi gezerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla, "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na başkanlık eden Göktaş, "ikinci memleketim" diye nitelendirdiği Tekirdağ'ın tüm renkleri, farklılıklarıyla ülkenin en kıymetli hazinelerinden biri olduğunu belirtti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kibirli tiplere en güzel cevap olacak" dedi, oy patlaması beklediği 3 ili böyle saydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Göktaş ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından toplantıya katılan Roman vatandaşlara hitap etti. Sözlerinin başında Roman vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Roman kardeşlerimizin ne kadar kararlı durduklarının haberlerini bu süreç içinde aldım. Pazar günü sandıklara gideceğiz, inanıyorum ki Roman kardeşlerim sandıkları patlatacak." diye konuştu. Salondakilerin "Evelallah" karşılığını vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kibirli tiplere en güzel cevap olacak" dedi, oy patlaması beklediği 3 ili böyle saydı

"Bu seçimde bunu yapmaya var mıyız?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki Roman vatandaşlardan "Hiç şüpheniz olmasın" yanıtını almasının ardından "Öyleyse kararlıyız, hazırız." karşılığını verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"ndaki konuşmasında, her fırsatta Roman vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Bu ülkenin en güzel renkleri olan sizleri çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kibirli tiplere en güzel cevap olacak" dedi, oy patlaması beklediği 3 ili böyle saydı

Tüm vatandaşlara hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Biz biriz, beraberiz, birlikte güçlüyüz. Her vatandaşımız bizler için kıymetli. 'O' veya 'bu' ayrımı yok. 'Ev hanımları-çalışan kadınlar' diye ayrım yapmaya çalıştılar, 'o gazi senin, bu gazi benim' diye ayırmak istediler. Bu memleket hepimizin, bu çocuklar hepimizin çocukları. El birliğiyle kentlerimizi, ülkemizi daha iyi yerlere getireceğiz." diye konuştu.

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