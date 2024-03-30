2024-03-30 12:25:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kibirli tiplere en güzel cevap olacak” dedi, oy patlaması beklediği 3 ili böyle saydı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki "Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı"na telefonla katılarak, "Roman kardeşlerim kendilerini vatandaş yerine koymayanlara sandıklarda en güzel cevabı verecek. Gerek Edirne gerek Tekirdağ gerekse Kırklareli'nde böyle bir patlamanın olması o kibirli tiplere en güzel cevap olacaktır." dedi.