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Siyaset
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında!

2022-09-06 23:00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a gitti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a gitti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında!

Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında!

Resmi karşılama ise yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılacak.

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Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında!

Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.

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