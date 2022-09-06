2022-09-06 23:00:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a gitti.
Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılandı.
Resmi karşılama ise yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılacak.
Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.
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