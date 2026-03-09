Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı

Kadınların yaşadığı mağduriyetlerin sözcüsü olacaklarını söyleyen Destici, adli tedbirlerin ve cezaların bir an önce artırılması gerektiğinin altını çizdi. Destici, gündeme taşıdıkları idam ve tahliyesiz müebbet hapis cezalarının hamaset olmadığını, bunun gerçeklerin arasında duran bir mecburiyet olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Maalesef suçla mücadele konusunda hala cezalarımız yetersiz. İnsanlarımızı, toplumu, toplumsal barışımızı, huzurumuzu, umutlarımızı, geleceğimizi hedef alan suçlarla ilgili hukuk sistemimizi revize etmek, cezaları artırmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz için utanç vesilesi olması gereken, kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, çeteler ve terör suçları için idam ve tahliyesiz müebbet cezaları muhakkak ama muhakkak hukuk sistemimize girmelidir."