Gündem
7
Yeniakit Publisher
Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı

BBP lideri Mustafa Destici 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hükümete çağrı yaparak "Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun." dedi. Destici tatilin tam güne çıkarılmasıyla ilgili gerekçesini de açıkladı.

#1
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Destici, programa katılan kadınlara gül takdim etti.

#2
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği iftar programında kadın hakları ve mağduriyetleri konusunda açıklamalarda bulundu, idam ve tahliyesiz müebbet cezaları talep etti ve kadınlar için arife gününün tam gün tatil olmasını önerdi. Destici, kadınların yaşadığı mağduriyetlerin sözcüsü olacaklarını belirterek adli tedbirlerin ve cezaların artırılması gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı

İdam ve tahliyesiz müebbet hapis cezalarının hukuk sistemine girmesi gerektiğini savundu. Kadınların daha eğitimli, donanımlı ve ekonomik güce sahip olmasının ülkenin önemli hedefleri arasında yer alması gerektiğini söyledi. Arife gününün kadınlar için tam gün tatil olmasını hükümete çağrıda bulundu. İslam ile kadınların mülk edinme ve miras haklarının devlet güvencesine alındığını ve Batı'nın kadın hakları konusunda ders veremeyeceğini belirtti.

#4
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı

Kadınların yaşadığı mağduriyetlerin sözcüsü olacaklarını söyleyen Destici, adli tedbirlerin ve cezaların bir an önce artırılması gerektiğinin altını çizdi. Destici, gündeme taşıdıkları idam ve tahliyesiz müebbet hapis cezalarının hamaset olmadığını, bunun gerçeklerin arasında duran bir mecburiyet olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Maalesef suçla mücadele konusunda hala cezalarımız yetersiz. İnsanlarımızı, toplumu, toplumsal barışımızı, huzurumuzu, umutlarımızı, geleceğimizi hedef alan suçlarla ilgili hukuk sistemimizi revize etmek, cezaları artırmak mecburiyetindeyiz. Hepimiz için utanç vesilesi olması gereken, kadınları ve çocukları hedef alan cinayetler, çeteler ve terör suçları için idam ve tahliyesiz müebbet cezaları muhakkak ama muhakkak hukuk sistemimize girmelidir."

#5
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı

Kadınların daha eğitimli, donanımlı ve ekonomik güce sahip olmasının, ülkenin en önemli hedefleri arasında yer alması gerektiği yönünde görüş bildiren Destici, bu yönde atılacak adımlarla ekonomiye de büyük katkı sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu. Destici, ailede yuvaya daha çok kadınların vakit ayırdığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

#6
Foto - Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici’den hükümete beklenmedik çağrı: Gerekçesini de açıkladı

"Onun için dedik ki gelin kadınlarımızın hayatını kolaylaştıralım. Şimdi düşünün, ramazan ayındayız. Kadın sahura kalkıyor, sahur hazırlıyor. Sonra ya tekrar uyuyabiliyor ya uyuyamıyor. Gelecek işten saat 17.30'da çıkacak, saat 18.30 ila 19.00'da iftar sofrasını hazırlayacak. Onun için diyoruz ki 1 saat geç gitsin, 1 saat erken çıksın. Önümüz bayram, arife günü yarım gün tatil. Buradan hükümete çağrımızı yapıyoruz. Arife günü yarım gün olan tatil, kadınlarımız için tam gün olsun. Kadınlarımız bayram hazırlığı yapacak. Onun için mutlaka bu pozitif ayrımcılığı istiyoruz ve uygulamaya geçene kadar da takipçisi olacağız."

