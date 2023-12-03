2023-12-03 16:45:04 Cumhur İttifakı ortağı BBP’nin lideri Mustafa Destici’den flaş hamle! Tüm Türkiye’ye böyle ilan etti
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadına şiddet olaylarının tüm dünyada, insanlığın mutluluğunun ve huzurunun önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddete ilişkin cezaların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Destici, bir otelde düzenlenen, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın Hakları Buluşması"nda yaptığı konuşmada, bugünün Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsattı. Engellilerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukların giderilmesiyle ilgili her gün güncellenen çözümler üretilmesi gerektiğini ifade eden Destici, engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesine dair atılacak her adımın en geniş mutabakatla destekleneceğini bildirdi.