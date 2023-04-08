2023-04-08 14:32:32 Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.
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Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.
14 Mayıs seçimlerine sadece 36 gün kala; Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi kura çekimi yapıldı. HDP ve DSP kura çekimine katılmadı. Kura çekimi sonucu Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. İşte yapılan kura çekimi sonucu:
Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. Sıra
Millet Partisi - 3. sıra
Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra
Genç Parti - 6. Sıra
Memleket Partisi - 7. sıra
CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra
Büyük Türkiye Partisi - 10. Sıra
Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
Anavatan Partisi - 12. sıra
Yenilik Partisi - 13. sıra
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra
Milli Yol Partisi - 15. sıra
Vatan Partisi - 16. sıra
Güç Birliği Partisi - 17. sıra
MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra
ATA İTTİFAKI - 19. sıra
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra
İttifakların kendi içerisindeki sıralamaları şöyle:
ATA İttifakı'nda sıralama
Zafer Partisi: 2
Adalet Partisi: 1
Cumhur İttifakı'nda sıralama
MHP: 4
Yeniden Refah Partisi: 3
AK Parti: 2
Büyük Birlik Partisi: 1
Emek ve Özgürlük İttifakı'nda sıralama
Türkiye İşçi Parti: 2
Yeşil Sol Parti: 1
Millet İttifakı'nda sıralama
Saadet Partisi: 6
İYİ Parti: 5
CHP: 4
DEVA Partisi: 3
Demokrat Parti: 2
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