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Siyaset
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Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

2023-04-08 14:32:32
Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

#1
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

14 Mayıs seçimlerine sadece 36 gün kala; Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi kura çekimi yapıldı. HDP ve DSP kura çekimine katılmadı. Kura çekimi sonucu Cumhur İttifakı 8, Millet İttifakı 18. sırada yer aldı. İşte yapılan kura çekimi sonucu:

#2
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

#3
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. Sıra

#4
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Millet Partisi - 3. sıra

#5
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

#6
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra

#7
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Genç Parti - 6. Sıra

#8
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Memleket Partisi - 7. sıra

#9
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra

#10
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Büyük Türkiye Partisi - 10. Sıra

#11
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

#12
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Anavatan Partisi - 12. sıra

#13
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Yenilik Partisi - 13. sıra

#14
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

#15
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Milli Yol Partisi - 15. sıra

#16
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Vatan Partisi - 16. sıra

#17
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

#18
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra

#19
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

ATA İTTİFAKI - 19. sıra

#20
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra

#21
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

İttifakların kendi içerisindeki sıralamaları şöyle:

#22
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

ATA İttifakı'nda sıralama

#23
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Zafer Partisi: 2

#24
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Adalet Partisi: 1

#25
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Cumhur İttifakı'nda sıralama

#26
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

MHP: 4

#27
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Yeniden Refah Partisi: 3

#28
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

AK Parti: 2

#29
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Büyük Birlik Partisi: 1

#30
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda sıralama

#31
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Türkiye İşçi Parti: 2

#32
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Yeşil Sol Parti: 1

#33
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Millet İttifakı'nda sıralama

#34
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Saadet Partisi: 6

#35
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

İYİ Parti: 5

#36
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

CHP: 4

#37
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

DEVA Partisi: 3

#38
Foto - Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

Demokrat Parti: 2

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