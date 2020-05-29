2020-05-29 21:28:50 Cuma namazından yürek burkan görüntü
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındı.
Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındı.
Vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederek namazlarını kıldı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise yürekleri burktu.
Konya, Beyşehir'de yaşlı bir amca, 65 yaş engeline takılınca Cuma namazı kılan cemaati hüzünle bir köşeden izledi.
Yaş engeline takıldığı için cuma namazına alınamayan amcanın fotoğrafı görenleri duygulandırdı.
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