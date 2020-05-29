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Cuma namazından yürek burkan görüntü

2020-05-29 21:28:50
Cuma namazından yürek burkan görüntü

Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan camilerde 74 gün sonra ilk Cuma namazı kılındı.

#1
Foto - Vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederek namazlarını kıldı.

Vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederek namazlarını kıldı.

#2
Foto - Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise yürekleri burktu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise yürekleri burktu.

#3
Foto - Konya, Beyşehir'de yaşlı bir amca, 65 yaş engeline takılınca Cuma namazı kılan cemaati hüzünle bir köşeden izledi.

Konya, Beyşehir'de yaşlı bir amca, 65 yaş engeline takılınca Cuma namazı kılan cemaati hüzünle bir köşeden izledi.

#4
Foto - Yaş engeline takıldığı için cuma namazına alınamayan amcanın fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

Yaş engeline takıldığı için cuma namazına alınamayan amcanın fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

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