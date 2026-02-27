ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Şirketin teknoloji odaklı büyüme stratejisini “teknoloji bisikleti” benzetmesiyle anlatan Akyol, yarışta önde kalmanın yolunun sürekli AR-GE yatırımı olduğunu ifade etti. ASELSAN’ın 1 milyar doların üzerinde AR-GE kaynağı ayırdığını ve hasılatının yüzde 7’sinden fazlasını bu alana yönlendirdiğini belirtti. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yedi üniversitede “Asel Labs” laboratuvarlarının kurulduğunu açıklayan Akyol, konvansiyonel sistemlerden GaN tabanlı AESA radarlara, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerine ve İHA/SİHA elektroniklerine geçişle birlikte kârlılık marjlarının iyileştirildiğini söyledi. Akyol ayrıca yapay zekâ uygulamalarının süreçlerde etkin kullanımının bu yıl 39 milyon dolarlık verimlilik katkısı sağladığını belirterek, şirket bünyesinde bir Yapay Zekâ Etik Kurulu kurulduğunu ve “insanın son karar verici olması” ilkesinin benimsendiğini kaydetti.