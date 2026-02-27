  • İSTANBUL
ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu
ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 2025 yılı finansal performansına ilişkin önemli rakamları kamuoyu ile paylaştı.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Bloomberg HT’ye konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yeni ihracat sözleşmelerinin ise bir yıl içinde iki kat artarak 2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Akyol, güçlü nakit akışı, gerileyen borçluluk oranı ve artan AR-GE yatırımları sayesinde şirketin küresel ölçekte büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

2025 yılı sonuçlarını değerlendiren Akyol, yaklaşık 2 bin kişilik ilave istihdam sağlanan bir dönemde kişi başı gelir ve verimlilik göstergelerinde artış kaydedildiğini söyledi. Operasyonel nakit akışı ile serbest nakit akışının güçlü seviyelere ulaştığını vurgulayan Akyol, finansal yapıdaki iyileşmeye dikkat çekti.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Net borç/FAVÖK oranının 0,53’ten 0,30’a gerilediğini belirten Akyol, bu seviyenin küresel savunma sanayii ortalaması olan yaklaşık 1,5’in oldukça altında olduğunu ifade etti.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Şirketin bakiye siparişlerinin 20 milyar dolar eşiğini aşmasını “öngörülebilir büyüme açısından kritik bir eşik” olarak nitelendiren Akyol, son üç yılda küresel savunma şirketlerinde backlog artış ortalamasının yüzde 30 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Akyol, “Aynı dönemde ASELSAN olarak yüzde 87’lik artış yakaladık” dedi. Teslimat/sipariş oranının (book-to-bill) son üç yıldır 2 ve üzerinde seyrettiğini kaydeden Akyol, bu eğilimin 2026 yılında da devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Akyol, ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında önemli bir sıçrama gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Yeni ihracat sözleşmelerimiz bir önceki yıla göre yüzde 100 artarak 2 milyar dolara ulaştı. Bu tutar önceki üç yılın toplamına eşdeğer” ifadelerini kullandı. ASELSAN’ın Şili’den Endonezya’ya, Polonya’dan Güney Afrika’ya kadar yaklaşık 30 ülkede faaliyet yürüttüğünü belirten Akyol; Çekya, Suudi Arabistan, Macaristan ve Azerbaycan’da ortak üretim ve tasarım merkezleri kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kilogram başına ihracat değerinin 2 bin dolardan 2 bin 200 dolara yükseldiğini açıklayan Akyol, “ASELSAN Next programı kapsamında 2030 yılına kadar ihracatın toplam portföy içindeki payını yüzde 40 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Şirketin teknoloji odaklı büyüme stratejisini “teknoloji bisikleti” benzetmesiyle anlatan Akyol, yarışta önde kalmanın yolunun sürekli AR-GE yatırımı olduğunu ifade etti. ASELSAN’ın 1 milyar doların üzerinde AR-GE kaynağı ayırdığını ve hasılatının yüzde 7’sinden fazlasını bu alana yönlendirdiğini belirtti. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yedi üniversitede “Asel Labs” laboratuvarlarının kurulduğunu açıklayan Akyol, konvansiyonel sistemlerden GaN tabanlı AESA radarlara, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerine ve İHA/SİHA elektroniklerine geçişle birlikte kârlılık marjlarının iyileştirildiğini söyledi. Akyol ayrıca yapay zekâ uygulamalarının süreçlerde etkin kullanımının bu yıl 39 milyon dolarlık verimlilik katkısı sağladığını belirterek, şirket bünyesinde bir Yapay Zekâ Etik Kurulu kurulduğunu ve “insanın son karar verici olması” ilkesinin benimsendiğini kaydetti.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Küresel ölçekte savunma harcamalarının yükseldiği yeni bir döneme girildiğini belirten Akyol, Türkiye’nin son 20 yılda yaptığı hazırlıkların önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Foto - ASELSAN'la ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu! 'İlk kez oluyor' diyerek duyurdu

Yerlileşme ve millileştirme çalışmalarının tedarik zincirinde yüzde 25 maliyet avantajı oluşturduğunu dile getiren Akyol, NATO tatbikatlarında ASELSAN sistemlerinin sergilediği performansın ambargo ve kısıtlamaların etkisini azalttığını söyledi.

