Çukurca'da "foto safari" heyecanı

Hakkari'de Çukurca Belediyesi'nce ilçenin tanıtımı amacıyla düzenlenen, valilik, kaymakamlık ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği proje kapsamında "foto safari" etkinliği gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığınca Çukurca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Temel Ayca, yürüttüğü alt ve üst yapı ile sosyal projelerinin yanına, kentin tanıtılması ve doğa turizminin geliştirilmesine dönük projeleri de ekledi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede organize edilen ve 5 gün sürecek ödüllü "1. Çukurca Foto Safari" etkinliği kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden 200'e yakın fotoğraf sanatçısı kente geldi. Fotoğrafçılar, ilk iki gün coğrafik yapısı ve iklim şartları itibariyle Karadeniz bölgesini andıran kentin doğal güzellikleri, tarihi Kale Evleri ve tahin üreten su değirmeni ile çeltik tarlalarını fotoğrafladı.
Yamaç paraşütü gösterisinin yapıldığı etkinlikte, 10 kişilik ekip iki botla Zap Suyu'nda rafting yaptı. Bu arada belediye tarafından Narlı köyü yakınında yapılan mesire alanının açılışı, Kaymakam Ayca, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve İlçe Emniyet Amiri Oktay Kapsız'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ayca, yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyona imza attıkları için mutlu olduklarını ve ilçede ilk kez fotoğraf yarışmasının düzenlendiğini anlattı.
Kente 7 ay önce geldiğini aktaran Ayca, buraya geldikten bir ay sonra böyle bir organizasyon düzenlemeye karar verdiklerini ve bu etkinlik için en uygun ayın nisan olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Gelecek kişiler çok olursa nasıl barındıracağız diye endişemiz vardı. Bir arkadaşımız gelen kişileri yereldeki insanlarla tanıştıralım, onların evinde ağırlayalım fikrini ortaya attı. Bize mantıklı geldi ve bunu uyguladık. Öğretmenevimiz ve misafirhanemiz var ama onlar yeterli kalmadı. Bir kısım fotoğrafçılar şu anda halkın evinde kalıyorlar. Doğu, batı kardeşliğini tesis etmeye çalışıyoruz. Yarışma 5 gün sürecek. Her gün rafting, yamaç paraşütü, kaya tırmanışı gibi aktiviteler olacak."
Amaçlarının sadece fotoğraf çektirmek olmadığını aynı zamanda buranın kültürünün tanınması ve güzel şekilde tanıtılması olduğuna vurgu yapan Ayca, "Buranın artık terörle anılan bir yer olmasını istemiyoruz. Buranın doğasının güzelliğini, insanların misafirperverliğini bu vesile ile tüm ülkemize, herkese duyurmak istiyoruz. Özellikle rafting ve kaya tırmanışı gibi aktiviteleri sadece gösteri amaçlı yapmıyoruz. Bunları organizasyondan sonra kalıcı hale getireceğiz. Burası artık süreli raftingin yapıldığı bir yer haline gelecek." diye konuştu.
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir de ilçenin güzel bir yer olduğunu ve tarihi evlerin restore edilmesine ilişkin çalışma için ilçeye geldiklerini aktararak, şöyle konuştu:
"Çukurca Kalesi'nin eteğinde olan bu tarihi taş binaların bir şekilde restore edilerek hem buraya değer katma hem de tarihi bugüne getirme noktasında idare olarak buraya finansman sağladık. Düzenlenen fotoğraf safarisinin olumlu bir etki bırakacağını umut ediyorum. Gelen katılımcılar iyi fotoğrafçılar. Bu tabiat güzellikleri ile beraber doğa turizmi kapsamında güzel fırsatlar da sunuyor."
Ankara'dan gelen fotoğrafçı Nihan Bayındır da Hakkari'de güzel anılarının olduğunu dile getirerek, "Etkinlik ilçe için çok önemli. Burada güzel bir doğa var ama insanlar bunun farkında değil. İnşallah bu organizasyonla birçok kitleye ulaşır ve buranın adı duyulur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf sanatçısı Ömer Doğan ise belirlenen konsept doğrultusunda çalışacaklarını, bölgenin fotoğrafçılar için çok iyi olduğunu ve bu yüzden heyecanlandıklarını belirtti.
Vatandaşlardan Hamit Kaya ise etkinlikten memnun olduklarını, ilçenin konuklarla renklendiğini ve katılımcıların yapacağı çalışmaların kent için faydalı olacağını düşündüğünü söyledi.