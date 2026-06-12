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Artık sadece bomba taşımıyorlar, balistik füze de fırlatıyorlar! Türk SİHA'larından 150 kilometre öteden süpersonik dehşet
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Artık sadece bomba taşımıyorlar, balistik füze de fırlatıyorlar! Türk SİHA'larından 150 kilometre öteden süpersonik dehşet

Dünyaca ünlü askeri analiz ve savunma yayını Army Recognition, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-230 süpersonik havadan atılan balistik füzenin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini geniş yankı uyandıran bir makaleyle sayfalarına taşıdı. Analizde, Türkiye'nin bu stratejik hamleyle insansız hava araçlarını sadece güdümlü mühimmat veya lazer güdümlü bomba taşıyıcısı olarak kullanmanın çok ötesine geçtiği vurgulandı.

#1
Foto - Artık sadece bomba taşımıyorlar, balistik füze de fırlatıyorlar! Türk SİHA'larından 150 kilometre öteden süpersonik dehşet

İHA-230 entegrasyonu sayesinde Türk ordusu, insansız filosuna düşman hava sahasına girmeden, 150 kilometreyi aşan mesafelerden doğrudan derinlemesine hassas balistik vuruşlar yapabilme yeteneği kazandırdı.

#2
Foto - Artık sadece bomba taşımıyorlar, balistik füze de fırlatıyorlar! Türk SİHA'larından 150 kilometre öteden süpersonik dehşet

Sistemin operasyonel esnekliğine dikkat çeken askeri uzmanlar, füzenin ses hızını aşan süpersonik sürati sayesinde modern hava savunma şemsiyelerini radara bile yakalanmadan delip geçebildiğini belirtiyor. İHA-230, sahip olduğu gelişmiş GNSS destekli ataletsel yönelim teknolojisi, keskin hassas güdüm kabiliyeti ve göreve göre değişebilen çoklu savaş başlığı seçeneklerini tek bir gövdede birleştiriyor.

#3
Foto - Artık sadece bomba taşımıyorlar, balistik füze de fırlatıyorlar! Türk SİHA'larından 150 kilometre öteden süpersonik dehşet

Bu ölümcül kombinasyon; düşman hava savunma bataryalarını, tahkim edilmiş komuta merkezlerini, kritik altyapı tesislerini ve hareketli deniz hedeflerini saniyeler içinde etkisiz hale getirebiliyor.

#4
Foto - Artık sadece bomba taşımıyorlar, balistik füze de fırlatıyorlar! Türk SİHA'larından 150 kilometre öteden süpersonik dehşet

SİHA platformlarının birer havadan fırlatılan balistik füze platformuna dönüştürülmesi, askeri literatürde taktiksel bir paradigma değişimi olarak yorumlanıyor.

#5
Foto - Artık sadece bomba taşımıyorlar, balistik füze de fırlatıyorlar! Türk SİHA'larından 150 kilometre öteden süpersonik dehşet

Türkiye'nin ulaştığı bu otonom vuruş gücü, asimetrik savaş konseptinde dost unsurların risk oranını sıfırlarken düşman hatlarının derinliklerindeki hedefleri sürekli bir panik ve imha baskısı altında tutuyor.

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