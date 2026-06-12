Artık sadece bomba taşımıyorlar, balistik füze de fırlatıyorlar! Türk SİHA'larından 150 kilometre öteden süpersonik dehşet
Dünyaca ünlü askeri analiz ve savunma yayını Army Recognition, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-230 süpersonik havadan atılan balistik füzenin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini geniş yankı uyandıran bir makaleyle sayfalarına taşıdı. Analizde, Türkiye'nin bu stratejik hamleyle insansız hava araçlarını sadece güdümlü mühimmat veya lazer güdümlü bomba taşıyıcısı olarak kullanmanın çok ötesine geçtiği vurgulandı.