Seçim sürecinde en dikkat çeken isimlerin başında gelen Göktürk, kulübe sağladığı dev mali kaynakla yönetimdeki ağırlığını artırdı. Göktürk, liste oluşum sürecinde "Ben 30 milyon euro vereceğim" diyerek taahhütte bulundu ve şu an yönetim içinde en yüksek maddi katkıyı sağlayan isim konumuna geldi. Yönetim kurulundaki diğer isimlerden ise sadece 4-5 milyon euro civarında ekstra bir kaynak geldi.