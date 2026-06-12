Aylarca oyalayıp durdular sanki: Aykut Kocaman zora girdi: 73 maçta 18 galibiyet krizi
Aylarca taraftarı oyalayıp 'Aykut Kocaman geliyor' haberleri yapanlar şimdi ise tam tersi konuşmaya başladılar bile...
Aylarca taraftarı oyalayıp 'Aykut Kocaman geliyor' haberleri yapanlar şimdi ise tam tersi konuşmaya başladılar bile...
Aziz Yıldırım’ın yeni dönem planlamasında teknik direktörlük koltuğu için düşündüğü Aykut Kocaman ismi, yönetim içindeki dev mali güç savaşı ve radikal bir istatistik vetosuyla tamamen çıkmaza girdi. Kulübe tek kalemde 30 milyon euro gibi rekor bir nakit kaynak taahhüt ederek masadaki en güçlü aktör haline gelen Barış Göktürk ve ekibi; tecrübeli hocanın Başakşehir ile Konyaspor kariyerlerini kapsayan son 73 resmi maçtaki yalnızca 18 galibiyetlik şok edici tablosunu masaya yatırdı.
Fenerbahçe’de yönetim içi krizler erken başladı... Aziz Yıldırım’ın listesinde yer alan Barış Göktürk’ün, Aykut Kocaman ismine şerh koyduğu iddiası daha yolun başında sıkıntı yarattı. Yönetim içindeki en güçlü mali aktör konumundaki Göktürk’ün veto gerekçesi ise rakamlar ve Kocaman’ın yaptığı son açıklamalar.
Seçim sürecinde en dikkat çeken isimlerin başında gelen Göktürk, kulübe sağladığı dev mali kaynakla yönetimdeki ağırlığını artırdı. Göktürk, liste oluşum sürecinde "Ben 30 milyon euro vereceğim" diyerek taahhütte bulundu ve şu an yönetim içinde en yüksek maddi katkıyı sağlayan isim konumuna geldi. Yönetim kurulundaki diğer isimlerden ise sadece 4-5 milyon euro civarında ekstra bir kaynak geldi.
Mali yükün büyük bir kısmını tek başına sırtlayan Göktürk, bu hamlesiyle yeni yönetim modelinde ve alınacak kritik kararlarda en fazla söz hakkına sahip isimlerden biri oldu. Aziz Yıldırım’ın, takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeyi çok istemesine rağmen bu kararı resmiyete dökememesinin arkasında Barış Göktürk’ün vetosu yatıyor. Göktürk ve ekibinin, Kocaman’a karşı çıkarken tamamen istatistikler üzerinden bir muhalefet yürüttüğü öğrenildi.
Göktürk cephesinin yönetim toplantılarında gündeme getirdiği çarpıcı Aykut Kocaman raporunda şu detaylar yer alıyor. Çıktığı son 73 resmi maçta sadece 18 galibiyet alabildi. Başakşehir Dönemi: 29 maçta 9 galibiyet. Konyaspor Dönemi: 44 maçta 9 galibiyet.
Göktürk ve yönetimin genç üyeleri, tecrübeli teknik adamın son 5 yıldır takım çalıştırmamasının temel nedeninin de bu düşük galibiyet yüzdesi ve düşüşe geçen grafik olduğunu iddia ediyor.
İstatistiklerin yanı sıra, Aykut Kocaman’ın yakın çevresine ve bazı platformlarda sarf ettiği iddia edilen sözler de krizin tuzu biberi oldu.
Kocaman’ın daha göreve başlamadan "Çok yıpratıldım" şeklinde serzenişlerde bulunması, Göktürk ve yönetimdeki genç yöneticiler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Genç yöneticilere göre baskı altına girmeden, göreve gelmeden yıprandığını söyleyen bir hoca ile şampiyonluk baskısını kaldıramayacağı fikrinde birleşiyor.Bu duruşun ardından Aziz Yıldırım'ın geri adım atmak zorunda kaldığı belirtiliyor.
Fenerbahçe camiası, parayı veren ve yönetime ağırlığını koyan Barış Göktürk ile eski yol arkadaşı Aykut Kocaman arasında kalan Aziz Yıldırım'ın bu düğümü nasıl çözeceğini merakla bekliyor.
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