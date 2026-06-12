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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak
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Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak

Küresel piyasaların tanınmış ekonomistlerinden Ed Yardeni, kısa vadede satış baskısının artacağını ve ons altının 4 bin dolar seviyesindeki güçlü desteğe kadar çekilerek yatırımcısını üzebileceğini belirtti. Yardeni, uzun vadeli tahminlerinde ise ezber bozan bir iyimserlik sundu. İran merkezli savaşın etkilerinin sönümlenmesiyle yükselişin yeniden başlayacağını öngören ünlü ekonomist, ons altının yıl sonunda 5.500 dolara, 2030 yılına kadar ise 10 bin dolara ulaşacağını iddia ederek gram altının olası kur senaryolarıyla 17 bin TL sınırını aşabileceğini duyurdu.

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Foto - Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak

Yatırımcılar piyasanın yönünü merak ederken, küresel piyasaların tanınmış ekonomistlerinden Ed Yardeni, altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken bir rapor yayımladı. Yardeni, teknik kırılmaları işaret ederek altının gelecekteki seyri hakkında önemli öngörülerde bulundu.

#2
Foto - Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak

Altın fiyatlarındaki düşüş dalgasını teknik verilere dayandıran Ed Yardeni, piyasa için kritik bir eşik olan kalenin yıkıldığını belirtti. Ons altının, 4.443 dolar seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdığını vurgulayan uzman, bu durumun satış baskısını artırdığını ifade etti.

#3
Foto - Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak

Yaşanan teknik kırılmaya rağmen uzun vadeli iyimser beklentisini koruyan Yardeni, ons altında bir sonraki güçlü destek noktasının 4 bin dolar olduğunu aktardı. Yatırımcıların önce bir düşüş süreciyle üzüleceğini ancak ardından yükselişle sevineceğini belirten ekonomist, İran savaşının etkilerinin tamamen bitmesiyle yukarı yönlü hareketin yeniden başlayacağını öngörüyor. Yardeni, ons altının yıl sonuna kadar yeniden 5.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

#4
Foto - Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak

Ünlü ekonomistin 2030 yılı tahmini ise piyasalarda ses getirecek cinsten. Yardeni, ons altının 2030 yılına kadar 10 bin dolar seviyesini test edebileceğini iddia etti.

#5
Foto - Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak

Ons altının 10 bin dolar seviyesine ulaşması ihtimaline karşılık, güncel döviz kuru ve olası kur senaryoları üzerinden gram altın tahminleri de şekillendi: Mevcut Dolar Kuru ile: Ons altının 10 bin dolar olması durumunda gram altın 14 bin 839 lira seviyesine yükselecek.

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Foto - Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak

Dolar Kurunun 50 TL Olması Durumunda: Gram altın fiyatı 16 bin 77 lira olacak. Dolar Kurunun 55 TL Olması Durumunda: Gram altın değeri 17 bin 684 lira seviyesine ulaşacak.

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