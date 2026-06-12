Önce kahrolacaklar, sonra havalara uçacaklar! Altının efendisi ezber bozdu: O tarihte gram altın tam 17 bin TL olacak

Küresel piyasaların tanınmış ekonomistlerinden Ed Yardeni, kısa vadede satış baskısının artacağını ve ons altının 4 bin dolar seviyesindeki güçlü desteğe kadar çekilerek yatırımcısını üzebileceğini belirtti. Yardeni, uzun vadeli tahminlerinde ise ezber bozan bir iyimserlik sundu. İran merkezli savaşın etkilerinin sönümlenmesiyle yükselişin yeniden başlayacağını öngören ünlü ekonomist, ons altının yıl sonunda 5.500 dolara, 2030 yılına kadar ise 10 bin dolara ulaşacağını iddia ederek gram altının olası kur senaryolarıyla 17 bin TL sınırını aşabileceğini duyurdu.