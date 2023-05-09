2023-05-09 01:22:30 Cristiano Ronaldo yeni mesleği ile ağızları açık bıraktı, dudak ısırtıyor! Mesaj var, harekete geçti
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sözleşmesini Arabistan'da sona erdirip futbol hayatına noktayı koymayı planlıyor. Aktif futbolculuk kariyeri bittikten sonra antrenör olması beklenen Ronaldo'nun bu kararından vazgeçtiği ve saha dışında görev alacağı öğrenildi. Cristiano Ronaldo'nun yeni mesleği herkesi çok şaşırtacak! Sözleşmesi bitip futbolu bıraktıktan sonra kolları sıvıyor...