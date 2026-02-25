Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu
İngiltere’de yaşayan 17 aylık Lettie isimli bebeğin başına gelenler, Covid-19’un bilinmeyen ve yıkıcı bir etkisini daha gün yüzüne çıkardı. Covid virüsünün tetiklediği nadir bir otoimmün hastalık olan ANE teşhisi konulan bebeğin vücudu, bir anda kaskatı kesilerek adeta taşa dönüştü. Yoğun bakımda verdiği 100 günlük yaşam savaşını kazanan ancak tüm motor yetilerini kaybeden talihsiz bebeğin durumu, virüsün bağışıklık sistemini nasıl kendi vücuduna saldırır hale getirdiğini korkunç bir şekilde gösteriyor.