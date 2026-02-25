  • İSTANBUL
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu

İngiltere’de yaşayan 17 aylık Lettie isimli bebeğin başına gelenler, Covid-19’un bilinmeyen ve yıkıcı bir etkisini daha gün yüzüne çıkardı. Covid virüsünün tetiklediği nadir bir otoimmün hastalık olan ANE teşhisi konulan bebeğin vücudu, bir anda kaskatı kesilerek adeta taşa dönüştü. Yoğun bakımda verdiği 100 günlük yaşam savaşını kazanan ancak tüm motor yetilerini kaybeden talihsiz bebeğin durumu, virüsün bağışıklık sistemini nasıl kendi vücuduna saldırır hale getirdiğini korkunç bir şekilde gösteriyor.

#1
Foto - Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu

İngiltere'de yaşanan sıradışı covid vakası 17 aylık bir bebeği taşa çevirdi. Lettie isimli bebeğin durumunun kötüleştiğine dair ilk işaret, kahvaltıyı reddetmesiydi ortaya çıktı. Kusmayla başlayan süreçte küçük bebeğin yüzü solgunlaştı ve nefes alamaz oldu. 17 aylık bebek babasının kollarında kendinden geçti.

#2
Foto - Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu

Bebeğin sıra dışı durumunu anne Zuzanna şöyle anlattı: “Lettie kaskatı kesildi. Bunu en iyi şekilde şöyle tarif edebilirim: Küçük bedeni taşa döndü. Uyanıktı ve ağlıyordu ama donup kalmıştı.” 17 aylık Lettie, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar başlangıçta ateşli nöbet geçirdiğini düşündüler ancak daha fazla test yapılınca durum farklılaştı.

#3
Foto - Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu

İngiltere'de yayın yapan Miror'da yer alan habere göre bebeğin hiç bir belirti göstermese de Covid olduğu ortaya çıktı. Küçük Lettie'ye acil olarak çeşitli testler ve taramalar yapıldı. Hastaneye yatırıldıktan dört gün sonra doktorlar ona ANE teşhisi koydu bebeğin beyin sapının ve beyninin hasar gördüğünü açıkladı.

#4
Foto - Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu

ANE, grip gibi viral enfeksiyonlar tarafından tetiklenen, nadir ve ciddi bir beyin rahatsızlığı olup hızlı nörolojik gerilemeye neden oluyor. Doktorlar bunun son derece nadir görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hasara neden olan Covid sebebiyle otoimmün sisteminin aşırı tepki verip kendi kendine saldırmasıydı.

#5
Foto - Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu

Doktorlar bebeğin yaşama ihtimalinin en fazla yüzde 50 olduğunu aileye bildirdi. 100 gün yoğun bakımda tedavi gören bebek hayatta kaldı ancak bir çok yetisini kaybetti. 17 aylık bebek artık yürüyemiyor, konuşamıyor...

#6
Foto - Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu

