Covid, 17 aylık bebeği taşa çevirdi: Ağlarken bir anda dondu

ANE, grip gibi viral enfeksiyonlar tarafından tetiklenen, nadir ve ciddi bir beyin rahatsızlığı olup hızlı nörolojik gerilemeye neden oluyor. Doktorlar bunun son derece nadir görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hasara neden olan Covid sebebiyle otoimmün sisteminin aşırı tepki verip kendi kendine saldırmasıydı.