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Türkiye
5
Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi

2023-04-12 07:22:01
Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde açık olarak bulunan elektrik kablolarının yağmur yağışı nedeniyle şasi yapması sonucu yangın çıktı.

#2
Foto - Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi

Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Çorum Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, ikamet sahiplerinin yangın sırasında evde olmayışı olası bir faciayı önledi.

#4
Foto - Çorum’da yangında ev kullanılamaz hale geldi

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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