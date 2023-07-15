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Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

2023-07-15 09:55:26
Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Çorum- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim B. idaresindeki 19 ES 504 plakalı otomobil ile İsmail T. idaresindeki 06 LAG 98 plakalı otomobil karayolu üzerinde çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İsmail T. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Meryem T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#2
Foto - Çorum'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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