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Çorum Osmancık’ta bir garip olay! İlçe halkı neye uğradığını şaşırdı! Sizin derdiniz ne be

2023-12-28 12:58:24
Çorum Osmancık’ta bir garip olay! İlçe halkı neye uğradığını şaşırdı! Sizin derdiniz ne be

Çorum’un Osmancık ilçesinde, önceki haftalarda bazı sokaklara kilit parke taşı döşendi. Taşların parasını alamayan yüklenici firma sahibi, döşenen parke taşlarını kepçeler ile sokaktan söktü. Osmancık Belediyesi önceki ay kilitli beton parke taşı temini ve döşenmesi yapım işi için açık usul ihaleye gitti. Geçtiğimiz ay sonu verilen son tekliflerin ardından ihaleye alan firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren çalışmalara başladı. 

#1
Foto - Çorum Osmancık’ta bir garip olay! İlçe halkı neye uğradığını şaşırdı! Sizin derdiniz ne be

Yeşilçatma Mahallesi, İkizler Sokak, Demir Sokak, Çeltikçiler Sokak ve Tan Sokak’ta başlayan kilit parke taşı döşeme işi yüklenici firma tarafından yapılmaya başlandı. Daha sonra söz konusu sokaklara döşenen kilit parke taşları yüklenici firma çalışanları tarafından kepçe yardımıyla söküldü.

#2
Foto - Çorum Osmancık’ta bir garip olay! İlçe halkı neye uğradığını şaşırdı! Sizin derdiniz ne be

Firma yetkilileri, döşenen kilitli beton parke taşlarının sökülmesine neden olarak yüklenici firmaya belediyenin hakkedişlerini ödemesini belirtirken, belediye yetkilileri ise kilit parke taşlarından alınan numunelerin gerekli testten geçemediğini iddia ettiler.

#3
Foto - Çorum Osmancık’ta bir garip olay! İlçe halkı neye uğradığını şaşırdı! Sizin derdiniz ne be

Yaşadıkları cadde ve sokaklara kilitli beton parke taşı döşenmesine sevinen ilçe halkının sevinci ise yaşanan olayın ardından hayal kırıklığına dönüştü. 

#4
Foto - Çorum Osmancık’ta bir garip olay! İlçe halkı neye uğradığını şaşırdı! Sizin derdiniz ne be

Osmancık Belediyesi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ilerleyen günlerde ihalenin tekrarlanarak belirlenen cadde ve sokaklara yeniden kilitli beton parke taşı döşenmesi bekleniyor.

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