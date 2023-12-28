2023-12-28 12:58:24 Çorum Osmancık’ta bir garip olay! İlçe halkı neye uğradığını şaşırdı! Sizin derdiniz ne be
Çorum’un Osmancık ilçesinde, önceki haftalarda bazı sokaklara kilit parke taşı döşendi. Taşların parasını alamayan yüklenici firma sahibi, döşenen parke taşlarını kepçeler ile sokaktan söktü. Osmancık Belediyesi önceki ay kilitli beton parke taşı temini ve döşenmesi yapım işi için açık usul ihaleye gitti. Geçtiğimiz ay sonu verilen son tekliflerin ardından ihaleye alan firma sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren çalışmalara başladı.