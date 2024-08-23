2024-08-23 12:26:46 Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler
Meksikalı aileler, kayıp yakınlarını çöp döküm alanında arıyor.
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Meksikalı aileler, kayıp yakınlarını çöp döküm alanında arıyor.
Ulusal veri tabanına göre 100.000'den fazla kişinin kayıp olarak kayıtlı olduğu Meksika'da çöplükler taranıyor.
Başkent Meksiko yakınlarında bulunan çöplük alanda arama yapan Ulusal Arama Komisyonu ve Ehecatl grubu üyeleri, hükümet yetkililerinden yeterli desteği göremediklerini ifade ediyor.
Ulusal Arama Komisyonu üyeleri ve kadınlar, geçtiğimiz ay insan kalıntılarının bulunduğu alanda aramalarına devam ediyor.
Arama ekibinde bulunan Carmen Zamora "Davamıza bağlı kalmaya devam ediyoruz, mücadelemizi sürdürüyoruz ve ne çekingeniz ne de sessiziz. Biz, mücadele eden kadınlarız, mücadelemizde ilerlemeye kararlıyız." dedi.
Meksika'da kaybolan insanlar durumu, insani bir krize dönüştü.
2022 yılında, Meksika'da kaybolan kişilerin sayısı 100 bini aşarken, şu anda ülkede 112 binden fazla kayıp kişi bulunuyor.
Gazetecilerin araştırmalarına göre, Meksika'da kaybolma vakaları son 17 yılda keskin bir şekilde arttı.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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