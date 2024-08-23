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Dünya
23
Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

2024-08-23 12:26:46
Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

Meksikalı aileler, kayıp yakınlarını çöp döküm alanında arıyor.

#1
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

Ulusal veri tabanına göre 100.000'den fazla kişinin kayıp olarak kayıtlı olduğu Meksika'da çöplükler taranıyor.

#2
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

Başkent Meksiko yakınlarında bulunan çöplük alanda arama yapan Ulusal Arama Komisyonu ve Ehecatl grubu üyeleri, hükümet yetkililerinden yeterli desteği göremediklerini ifade ediyor.

#3
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

Ulusal Arama Komisyonu üyeleri ve kadınlar, geçtiğimiz ay insan kalıntılarının bulunduğu alanda aramalarına devam ediyor.

#4
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

Arama ekibinde bulunan Carmen Zamora "Davamıza bağlı kalmaya devam ediyoruz, mücadelemizi sürdürüyoruz ve ne çekingeniz ne de sessiziz. Biz, mücadele eden kadınlarız, mücadelemizde ilerlemeye kararlıyız." dedi.

#5
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

Meksika'da kaybolan insanlar durumu, insani bir krize dönüştü.

#6
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

2022 yılında, Meksika'da kaybolan kişilerin sayısı 100 bini aşarken, şu anda ülkede 112 binden fazla kayıp kişi bulunuyor.

#7
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

Gazetecilerin araştırmalarına göre, Meksika'da kaybolma vakaları son 17 yılda keskin bir şekilde arttı.

#8
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#17
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#18
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#19
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#20
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#21
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

#22
Foto - Çöplükte ceset arıyorlar! Devleti eleştirdiler

İşte bölgeden görüntüler...

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