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Sağlık
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Çöpe atan pişman olur! Hurma çekirdeğindeki şifa

2022-04-06 01:17:47
Çöpe atan pişman olur! Hurma çekirdeğindeki şifa

Ramazan sofralarının gözdesi hurmadan geriye kalan çekirdekler tam bir şifa kaynağı.

#1
Foto - Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünneti olduğu ve bizlere de tavsiye ettiği için orucumuzu çoğunlukla hurmayla açarız.

Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünneti olduğu ve bizlere de tavsiye ettiği için orucumuzu çoğunlukla hurmayla açarız.

#2
Foto - Uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini toparlamak, iftarda fazla yemeyi önlemek ve enerjimizi artırmak için orucu hurmayla açmak tercih edilir.

Uzun süreli açlıktan sonra kan şekerini toparlamak, iftarda fazla yemeyi önlemek ve enerjimizi artırmak için orucu hurmayla açmak tercih edilir.

#3
Foto - İslami açıdan çok kıymetli ve kutsal olan hurma, Ramazan ayı boyunca sofraların olmazsa olmazıdır.

İslami açıdan çok kıymetli ve kutsal olan hurma, Ramazan ayı boyunca sofraların olmazsa olmazıdır.

#4
Foto - Sağlığa faydaları ile de göz kamaştıran hurma, içerisinde bir adet çekirdek barındırır.

Sağlığa faydaları ile de göz kamaştıran hurma, içerisinde bir adet çekirdek barındırır.

#5
Foto - Hurma çekirdekleri ile ne yapılır sorusu ise bu ayda sıklıkla sorgulanıyor.

Hurma çekirdekleri ile ne yapılır sorusu ise bu ayda sıklıkla sorgulanıyor.

#6
Foto - Hurmalardan geriye kalan çekirdeklerin bereket ve bolluk getireceğine inanılır, bu nedenle cüzdan ve çantalarda saklanır.

Hurmalardan geriye kalan çekirdeklerin bereket ve bolluk getireceğine inanılır, bu nedenle cüzdan ve çantalarda saklanır.

#7
Foto - Peki hurma çekirdeği ne işe yarar? Hurma çekirdeği çöpe atılır mı? Hurma çekirdeği ile neler yapılır? Hurma çekirdeği yenir mi? İşte tüm merak edilenler.

Peki hurma çekirdeği ne işe yarar? Hurma çekirdeği çöpe atılır mı? Hurma çekirdeği ile neler yapılır? Hurma çekirdeği yenir mi? İşte tüm merak edilenler.

#8
Foto - Kemik erimesine birebir Hurma çekirdekleri biriktirilip güzelce yıkanır. Güneş görmeyen bir ortamda iyice kurutulduktan sonra yağsız susuz kavrulur. Türk kahvesi kıvamına ve rengine geldikten sonra mikserde çekilip toz haline getirilir.

Kemik erimesine birebir Hurma çekirdekleri biriktirilip güzelce yıkanır. Güneş görmeyen bir ortamda iyice kurutulduktan sonra yağsız susuz kavrulur. Türk kahvesi kıvamına ve rengine geldikten sonra mikserde çekilip toz haline getirilir.

#9
Foto - Kullanıma hazır hale gelen hurma çekirdekleri sabahları bir bardak ılık süt veya suyun içine bir tatlı kaşığı karıştırılıp içilir.

Kullanıma hazır hale gelen hurma çekirdekleri sabahları bir bardak ılık süt veya suyun içine bir tatlı kaşığı karıştırılıp içilir.

#10
Foto - Yağından faydalanın Hurma yağı, hurma meyvelerinin çekirdeklerinin soğuk pres uygulaması yapılarak yağının çıkartılması ile elde ediliyor.

Yağından faydalanın Hurma yağı, hurma meyvelerinin çekirdeklerinin soğuk pres uygulaması yapılarak yağının çıkartılması ile elde ediliyor.

#11
Foto - Hurma yağının içinde bol miktarda E vitamini bulunur. Cilt için oldukça faydalı olan bu bitkisel yağ, ciltteki sivilce oluşumunu önler.

Hurma yağının içinde bol miktarda E vitamini bulunur. Cilt için oldukça faydalı olan bu bitkisel yağ, ciltteki sivilce oluşumunu önler.

#12
Foto - Hurma çekirdeği yağında, saç dökülmesini etkili bir şekilde engelleyebilen yüksek amino asit ve B2 vitamini içeriği vardır.

Hurma çekirdeği yağında, saç dökülmesini etkili bir şekilde engelleyebilen yüksek amino asit ve B2 vitamini içeriği vardır.

#13
Foto - Kolestrolü dengeler, yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir.

Kolestrolü dengeler, yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir.

#14
Foto - Hurma yağı, yemeklerin içine bir tatlı kaşığı eklenerek de tüketilebilir.

Hurma yağı, yemeklerin içine bir tatlı kaşığı eklenerek de tüketilebilir.

#15
Foto - Yutmayın Uzmanlar hurma çekirdeğini direk ağız yolu ile yutulmasının henüz kanıtlanmış bir zararını belirtmemekle birlikte tercih edilmesi gereken bir yöntem olmadığının altını çizelim.

Yutmayın Uzmanlar hurma çekirdeğini direk ağız yolu ile yutulmasının henüz kanıtlanmış bir zararını belirtmemekle birlikte tercih edilmesi gereken bir yöntem olmadığının altını çizelim.

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