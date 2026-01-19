  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ve dost ülke Özbekistan arasında askeri anlaşma! İki ülke arasında yeni dönem başlıyor! Kahvenin içmek dışında bilinmesi gereken mükemmel bir özelliği var: Yeni çıkan detay, evde hazırlama yöntemi Sabah saatlerinde zeytin yerseniz... Neden olan 7 etken! Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti! Mesleki eğitimde rekor ciro! Okullarda 295 milyon liralık üretim Altın ve gümüşteki gizli tehlike açığa çıktı: İslam Memiş açıkladı ABD ve İsrail’in uykusu kaçacak! ROKETSAN’dan Katar'a çıkarma
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Sabah saatlerinde zeytin yerseniz... Neden olan 7 etken! Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sabah saatlerinde zeytin yerseniz... Neden olan 7 etken! Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti!

Prof. Dr. Canan Karatay, kansızlıkla savaşta zeytinin gücüne dikkat çekti. Kahvaltı tabağınızı süsleyen zeytinler ile, sabah almanız gereken enerji karşılanır. Bol Bol tüketmek isteyeceğiniz 7 neden. Canan Karatay tavsiye etti.

#1
Foto - Sabah saatlerinde zeytin yerseniz... Neden olan 7 etken! Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti!

Prof. Dr. Karatay, meyve sularının ise büyük tehlike saçtığını belirtti. Karatay, katıldığı bir konferansta zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade etti. Zeytinyağının yağ olmadığını zeytin meyvesinden alınan en sağlıklı meyve suyu olduğunun altını çizen Karatay, "Turp yerseniz, turp gibi olursunuz.Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun, bütün gün düz duvara tırmanırsınız" dedi. Karatay tavsiyelerde bulundu.

#2
Foto - Sabah saatlerinde zeytin yerseniz... Neden olan 7 etken! Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti!

Sabah saatlerinde zeytin yerseniz: Zeytin, yağından salatasına kadar her lezzette şifa dağıtan bir besindir. Huzur ve bereketin simgesi olan zeytin ağacından alınan zeytinler, toplama dönemine göre yeşil ve siyah zeytin olarak sofralarda yer alır. Zeytinin kendisi de yağı da oldukça faydalı özelliklere sahiptir. Ayrıca zeytin yaprağı çayı da bitki çaylarınızdan biri olabilir.

#3
Foto - Sabah saatlerinde zeytin yerseniz... Neden olan 7 etken! Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti!

Kahvaltıda tansiyon dengeleyen, öğünlerde yağ ihtiyacı karşılayan zeytinin faydaları listesini biraz daha açmaya ne dersiniz? Yediğiniz zeytinin size olan etkilerini merak ediyorsanız, bu satırlar size çok iyi gelecek! İşte merak ettiğiniz bilgilerle zeytin faydaları! Zeytin Faydaları – Bol Bol Tüketmek İsteyeceğiniz 7 Neden 1) Sindirimi Kolaylaştırır. Zeytinde bulunan E vitamini ve yağ, bağırsakların daha verimli işlemesini sağlar. Düzenli olarak zeytin tüketen kişilerin kolon kanserine yakalanma riski oldukça düşüktür. Zeytinin yapısında yer alan lifler, yediğiniz yemeklerin kolayca sindirilmesini gerçekleştirir. Böylece bağırsak sorunlarından epey uzak kalmış olursunuz. Her gün düzenli olarak zeytin tükettiğinizde, mide problemlerine karşı önlem alabilirsiniz. Siyah ya da yeşil zeytinin faydaları ile artık mideniz daha rahat olabilir! 2) Saç, Cilt ve Tırnak İçin Besleyici! Zeytin özü ve zeytinyağı içeren kozmetik ürünlerini reklamlarda sıkça görebilirsiniz İşte bu ürünlerin ana maddesi; zeytinde bulunan vitamin ve minerallerdir. Şampuanlarda yer almasının nedeni saçların ihtiyacı olan nemi kazandırmaktır. Sabun ve cilt kremlerinde ise; kolajen üretimini artırdığı için hücre yenilenmesini sağladığı için kullanılır. Zeytin, ölü hücrelerin atılmasını ve yenilenmesini destekleyen doğal bir besindir. E vitaminleri sayesinde daha genç ve sağlıklı görünmenizi sağlar. Yaşlanmayı ertelemek ya da kamufle etmek için öğünlerinize zeytin eklemeyi ihmal etmeyiniz.

#4
Foto - Sabah saatlerinde zeytin yerseniz... Neden olan 7 etken! Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti!

3) Kanseri Önler! Kansere neden olan her ne neden varsa; zeytin o faktörleri temizlemek için tüketilebilir. Çünkü zeytinin yapısında antioksidan maddeler yer alır. Vücudunuzu tüm zararlı hücrelerden arındırmaktadır. Hasar gören hücreleri onarır ve kişinin eski sağlığını kazanması için yardım eder. Zeytin tüketerek, hücre zarlarınızı ömrünüz boyunca koruma altına almış olursunuz. 4) Uzun Süre Tok Tutar! Diyet sürecinde kahvaltı öğünü çok önemlidir. Kahvaltıda almanız gereken yağı zeytinden alabilirsiniz. Kahvaltı tabağınızı süsleyen zeytinler ile, sabah almanız gereken enerji karşılanır. Sizi uzun süre tok tutarken, metabolizmanın hızlanmasını da sağlar. Ara öğünlerde ortalama 5 adet zeytin yerseniz, uzun süre açlığınızı bastırabilirsiniz. Diyet beslenmesinde hazırlanan yemeklere de zeytinyağı ekleyerek daha sağlıklı tabaklar hazırlamak da mümkündür. Zeytin, içerdiği sağlıklı yağlar, E vitamini, antioksidanlar ve sindirimi kolaylaştıran doğal yapısıyla sabah saatlerinde vücudu güne hazırlamak için ideal bir besin. Aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemini çalıştırıyor, mide asidini dengeliyor ve karaciğerin toksinlerden arınmasına destek oluyor. 5) Kalp Sağlığını Korur! Sağlıksız seçimler yaptığınızda kalp hastalıklarına ortam hazırlamış olursunuz. Yediğiniz besinler damarlarınızı tıkayabilir ve bunun sonucunda kalp hastası olabilirsiniz. Zeytin, sizi kalp hastalıklarından ve kalp krizinden koruyan bir besindir. Zeytin yapısında doymamış yağ bulunduğu için, kan basıncını dengeler ve kalp ritmini düzenler. Kalp sağlığını koruma sürecinde yapısında bulunan oleik asitten faydalanır. Uzun bir süre sağlıklı ve huzurlu yaşamak için zeytine evinizde yer açmaya ne dersiniz? 6) Vücut Gelişimine Destek Olur! A, D, E ve K vitaminleri yapısından zengin olan zeytin büyüme çağındaki çocukların vücut gelişimine destek olur. Daha güçlü kas ve kemik yapısının oluşmasını sağlar. Çocuklara zeytini sevdirmek için salata hazırlamak iyi bir fikir olabilir. Çekirdekleri alınmış zeytinlerin, çocuklar tarafından daha çok sevildiğini hatırlatalım. Sadece zeytin değil zeytinyağı da çocukların bağışıklık sistemi için etkilidir. Beden gelişimini desteklediği gibi zihin gelişimine de katkıda bulunur çünkü zeytinde bolca omega yağ asitleri yer alır. Omega yağ asitleri ise daha canlı sinir sistemi hücrelerini meydana getirir. 7) Kan Yapar! Verdiğiniz son kan tahlilinde kan değerlerinizde bir düşüş saptandıysa, bu aralar zeytine önem vermeniz gerekebilir. Zeytin, kansızlık problemi için tavsiye edilen besinlerden biridir. Kandaki demir oranını yükselterek anemi hastalığını ortadan kaldırır. Kolesterol seviyeniz çok yüksek çıktıysa, en ideal rakama indirir. Düzenli olarak zeytin yemenin faydaları bir sonraki kan testinde sonuçlara yansıyacaktır. Zeytin ve zeytinyağının sağlık için önemli bir yeri olduğunun altını çizen Karatay, meyve sularının ise büyük tehlike saçtığını belirtti. Karatay, katıldığı bir konferansta zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade etti. Zeytinyağının yağ olmadığını zeytin meyvesinden alınan en sağlıklı meyve suyu olduğunun altını çizen Karatay, "Turp yerseniz, turp gibi olursunuz.Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun, bütün gün düz duvara tırmanırsınız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Faruk zeytin

Her gün 40 zeytin yesek emekli maaşı zeytine gider
TÜM YORUMLARA GİT
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. ..
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç
Gündem

Rezalet cezasız kalmadı! İçki masasında Sela okutan MHP’liye anında ihraç

Burdur'da alkol masasında sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken selayı okutan MHP Burdur..
Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! "Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır"
Dünya

Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hakaretamiz açıklamalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23