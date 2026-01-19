Sabah saatlerinde zeytin yerseniz... Neden olan 7 etken! Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti!

3) Kanseri Önler! Kansere neden olan her ne neden varsa; zeytin o faktörleri temizlemek için tüketilebilir. Çünkü zeytinin yapısında antioksidan maddeler yer alır. Vücudunuzu tüm zararlı hücrelerden arındırmaktadır. Hasar gören hücreleri onarır ve kişinin eski sağlığını kazanması için yardım eder. Zeytin tüketerek, hücre zarlarınızı ömrünüz boyunca koruma altına almış olursunuz. 4) Uzun Süre Tok Tutar! Diyet sürecinde kahvaltı öğünü çok önemlidir. Kahvaltıda almanız gereken yağı zeytinden alabilirsiniz. Kahvaltı tabağınızı süsleyen zeytinler ile, sabah almanız gereken enerji karşılanır. Sizi uzun süre tok tutarken, metabolizmanın hızlanmasını da sağlar. Ara öğünlerde ortalama 5 adet zeytin yerseniz, uzun süre açlığınızı bastırabilirsiniz. Diyet beslenmesinde hazırlanan yemeklere de zeytinyağı ekleyerek daha sağlıklı tabaklar hazırlamak da mümkündür. Zeytin, içerdiği sağlıklı yağlar, E vitamini, antioksidanlar ve sindirimi kolaylaştıran doğal yapısıyla sabah saatlerinde vücudu güne hazırlamak için ideal bir besin. Aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemini çalıştırıyor, mide asidini dengeliyor ve karaciğerin toksinlerden arınmasına destek oluyor. 5) Kalp Sağlığını Korur! Sağlıksız seçimler yaptığınızda kalp hastalıklarına ortam hazırlamış olursunuz. Yediğiniz besinler damarlarınızı tıkayabilir ve bunun sonucunda kalp hastası olabilirsiniz. Zeytin, sizi kalp hastalıklarından ve kalp krizinden koruyan bir besindir. Zeytin yapısında doymamış yağ bulunduğu için, kan basıncını dengeler ve kalp ritmini düzenler. Kalp sağlığını koruma sürecinde yapısında bulunan oleik asitten faydalanır. Uzun bir süre sağlıklı ve huzurlu yaşamak için zeytine evinizde yer açmaya ne dersiniz? 6) Vücut Gelişimine Destek Olur! A, D, E ve K vitaminleri yapısından zengin olan zeytin büyüme çağındaki çocukların vücut gelişimine destek olur. Daha güçlü kas ve kemik yapısının oluşmasını sağlar. Çocuklara zeytini sevdirmek için salata hazırlamak iyi bir fikir olabilir. Çekirdekleri alınmış zeytinlerin, çocuklar tarafından daha çok sevildiğini hatırlatalım. Sadece zeytin değil zeytinyağı da çocukların bağışıklık sistemi için etkilidir. Beden gelişimini desteklediği gibi zihin gelişimine de katkıda bulunur çünkü zeytinde bolca omega yağ asitleri yer alır. Omega yağ asitleri ise daha canlı sinir sistemi hücrelerini meydana getirir. 7) Kan Yapar! Verdiğiniz son kan tahlilinde kan değerlerinizde bir düşüş saptandıysa, bu aralar zeytine önem vermeniz gerekebilir. Zeytin, kansızlık problemi için tavsiye edilen besinlerden biridir. Kandaki demir oranını yükselterek anemi hastalığını ortadan kaldırır. Kolesterol seviyeniz çok yüksek çıktıysa, en ideal rakama indirir. Düzenli olarak zeytin yemenin faydaları bir sonraki kan testinde sonuçlara yansıyacaktır. Zeytin ve zeytinyağının sağlık için önemli bir yeri olduğunun altını çizen Karatay, meyve sularının ise büyük tehlike saçtığını belirtti. Karatay, katıldığı bir konferansta zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade etti. Zeytinyağının yağ olmadığını zeytin meyvesinden alınan en sağlıklı meyve suyu olduğunun altını çizen Karatay, "Turp yerseniz, turp gibi olursunuz.Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun, bütün gün düz duvara tırmanırsınız" dedi.