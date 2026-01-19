Mesleki eğitimde rekor ciro! Okullarda 295 milyon liralık üretim

Yapılan çalışmaların artarak devam etmesini için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Ağar, “İlimizde 48 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 8 Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 56 mesleki eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Bu kurumlarda yaklaşık 27 bin öğrencimiz, kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda hem hayata hem de istihdama hazırlanmaktadır. Bu yıl da hem meslek liselerimize hem de mesleki eğitim merkezlerimize öğrencilerimiz yoğun ilgi göstermiş ve eğitimlerine devam etmektedir. Bu kapsamda mesleki eğitim okullarımız, öğrencilerimizi iş piyasasına hazırlarken aynı zamanda onlara çeşitli yeterlikler kazandırmaktadır. Bu yeterlikler doğrultusunda okullarımız üretime de katkı sunmaktadır” diye konuştu.