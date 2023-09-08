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"Çöp" diye atıyorsunuz ama servet değerinde! Hurdacılar almak için can atıyor! İşte demir, bakır, alüminyum hurda fiyatları! Şok olacaksınız

2023-09-08 20:38:53
"Çöp" diye atıyorsunuz ama servet değerinde! Hurdacılar almak için can atıyor! İşte demir, bakır, alüminyum hurda fiyatları! Şok olacaksınız

Çöp olarak gördüğünüz ve bir kenara attığınız o eşyalar meğer servet değerindeymiş! Hurdacılar resmen onların peşinden koşuyor. Bu haberi duyanlar hurda fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte demir, bakır, alüminyum hurda fiyatları… Her hurdanın belli bir fiyatı varken bu fiyatlar belli zaman aralıkları ile güncelleniyor. Evlerindeki eşyaları hurdaya vermeyip çöpe atanlar ise bu fiyatları görünce resmen şok olacaklar. Elinizde işe yaramayan, hurdaya verebileceğiniz herhangi bir eşyanız varsa bundan sonra çöpe atmak yerine koşa koşa hurdacıya götüreceksiniz. Evde kullanmadığımız, artık işe yaramayan malzemeler bir yerden sonra çöpü boyluyor. Hurdacıya satmaya uğraşmak istemeyenler o malzemelerin tümünü çöpe atıyor. Ama hurdacıya satmanın karlı olduğunu öğrenenler ise artık hurdacılara yönelmeye başladı. Hurdacıya satacağınız malzemenin fiyatları geri dönüşüm firmaları tarafından listeleniyor. Yayınlanan fiyat listelerinde ise en çok bakır, demir, alüminyum ve krom hurda fiyatları dikkat çekiyor. Hurda fiyatlarındaki değişimler zam geldikçe güncelleniyor. Hurda malzemelerine gelen son zam ise Ağustos ayında güncellendi. Şimdilerde ise fiyatlarını koruyan hurda malzemeleri yine gündem oldu. Peki şimdiki hurda fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

#1
Foto - "Çöp" diye atıyorsunuz ama servet değerinde! Hurdacılar almak için can atıyor! İşte demir, bakır, alüminyum hurda fiyatları! Şok olacaksınız

BAKIR HURDASI GÜNCEL FİYATLARI Soyma bakır hurdası: 208,70 Türk Lirası İmalat artığı lama bakır hurdası: 208,70 Türk Lirası Antigron kırma bakır hurdası: 206,60 Türk Lirası Ttr kırma bakır hurdası: 204,50 Türk Lirası Boyalı lama ve boru bakır hurdası: 191,70 Türk Lirası Kırkambar karışık bakır hurdası: 186,10 Türk Lirası Kırkambar bakır hurdası: 186,10 Türk Lirası Fosfor bronz hurdası: 204,20 Türk Lirası Bronz parça hurdası: 170,80 Türk Lirası Bronz talaşı hurdası: 151,80 Türk Lirası Sarı çubuk parçası: 125,80 Türk Lirası Sarı çubuk talaş hurdası: 125,80 Türk Lirası Sarı kırkambar hurdası: 122,40 Türk Lirası Sarı talaş hurdası: 122,40 Türk Lirası Alaşımlı sarı talaş hurdası: 104,10 Türk Lirası

#2
Foto - "Çöp" diye atıyorsunuz ama servet değerinde! Hurdacılar almak için can atıyor! İşte demir, bakır, alüminyum hurda fiyatları! Şok olacaksınız

DEMİR HURDASI GÜNCEL FİYATLARI Dkp hurda: 9,33 Türk Lirası İmalat artığı demir hurdası: 912 Türk Lirası Ekstra demir hurdası: 8,27 Türk Lirası Toplama demir hurdası: 7,71 Türk Lirası Talaş demir hurdası: 7,58 Türk Lirası ALÜMİNYUM HURDASI GÜNCEL FİYATLARI Tel alüminyum hurdası: 54,30 Türk Lirası Levha araiş alüminyum hurdası: 47,50 Türk Lirası Ofset matbaa alüminyum hurdası: 50,00 Türk Lirası Jant alüminyum hurdası: 51,00 Türk Lirası Boyasız profil alüminyum hurdası: 45,60 Türk Lirası Profil alüminyum hurdası: 43,60 Türk Lirası Çinkolu kütük alüminyum hurdası: 41,70 Türk Lirası Tas tabak alüminyum hurdası: 40,80 Türk Lirası Piston alüminyum hurdası: 41,00 Türk Lirası Sert alüminyum hurdası: 35,00 Türk Lirası Kutu alüminyum hurdası: 27,50 Türk Lirası Radyatör alüminyum hurdası: 26,60 Türk Lirası Bakırlı radyatör alüminyum hurdası: 85,40 Türk Lirası Alüminyum talaşı hurdası: 26,60 Türk Lirası

#3
Foto - "Çöp" diye atıyorsunuz ama servet değerinde! Hurdacılar almak için can atıyor! İşte demir, bakır, alüminyum hurda fiyatları! Şok olacaksınız

KROM HURDASI GÜNCEL FİYATLARI 430 kalite paslanmaz krom hurdası: 12,00 Türk Lirası 201 kalite paslanmaz krom hurdası: 12,00 Türk Lirası 304 kalite paslanmaz krom hurdası: 30,50 Türk Lirası 316 kalite paslanmaz krom hurdası: 58,50 Türk Lirası 310 kalite paslanmaz krom hurdası: 78,50 Türk Lirası 202 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası: 12,00 Türk Lirası 304 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası: 24,00 Türk Lirası 316 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası: 52,50 Türk Lirası 310 kalite paslanmaz krom talaşı hurdası: 60,00 Türk Lirası

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