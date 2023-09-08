"Çöp" diye atıyorsunuz ama servet değerinde! Hurdacılar almak için can atıyor! İşte demir, bakır, alüminyum hurda fiyatları! Şok olacaksınız

Çöp olarak gördüğünüz ve bir kenara attığınız o eşyalar meğer servet değerindeymiş! Hurdacılar resmen onların peşinden koşuyor. Bu haberi duyanlar hurda fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte demir, bakır, alüminyum hurda fiyatları… Her hurdanın belli bir fiyatı varken bu fiyatlar belli zaman aralıkları ile güncelleniyor. Evlerindeki eşyaları hurdaya vermeyip çöpe atanlar ise bu fiyatları görünce resmen şok olacaklar. Elinizde işe yaramayan, hurdaya verebileceğiniz herhangi bir eşyanız varsa bundan sonra çöpe atmak yerine koşa koşa hurdacıya götüreceksiniz. Evde kullanmadığımız, artık işe yaramayan malzemeler bir yerden sonra çöpü boyluyor. Hurdacıya satmaya uğraşmak istemeyenler o malzemelerin tümünü çöpe atıyor. Ama hurdacıya satmanın karlı olduğunu öğrenenler ise artık hurdacılara yönelmeye başladı. Hurdacıya satacağınız malzemenin fiyatları geri dönüşüm firmaları tarafından listeleniyor. Yayınlanan fiyat listelerinde ise en çok bakır, demir, alüminyum ve krom hurda fiyatları dikkat çekiyor. Hurda fiyatlarındaki değişimler zam geldikçe güncelleniyor. Hurda malzemelerine gelen son zam ise Ağustos ayında güncellendi. Şimdilerde ise fiyatlarını koruyan hurda malzemeleri yine gündem oldu. Peki şimdiki hurda fiyatları ne kadar? İşte detaylar…