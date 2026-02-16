Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Ölüm Vadisi, ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan ve Mojave Çölü’nün bir parçası olan çöl vadisidir. Kuzey Amerika’nın en alçak noktası olan Badwater Havzası burada deniz seviyesinin 86 metre altında yer alır ve vadi, aynı zamanda kıtanın en kurak ve en sıcak bölgelerinden biridir. Vadi, Sierra Nevada Dağları’nın doğusunda, Büyük Havza’nın içinde, Kaliforniya ve Nevada sınırına yakın bir konumda bulunur ve yaklaşık 7.800 km²’lik bir alanı kaplar. Furnace Creek kasabasında 10 Temmuz 1913’te ölçülen 56,7 °C sıcaklık, dünya rekorları arasında tartışmalı olsa da, en güvenilir ölçümlere göre Ölüm Vadisi’nde 16 Ağustos 2020’de kaydedilen 54,4 °C hâlâ en yüksek sıcaklık olarak kabul edilir. Vadi, yalnızca aşırı sıcaklıklarıyla değil, “hareket eden taşlar” gibi doğa olaylarıyla da dikkat çeken, keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir coğrafyadır.