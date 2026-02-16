  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın alırken aman dikkat: Ramazan öncesi harekete geçtiler! Toprak gaspından sonra ‘gelecek gaspı’! İsrail, Filistinli nesilleri hedef alıyor Aman dikkat artık: Süper ikili için dikkat çeken yorum: Çay ve kahve demir emilimini azaltabilir... Beyin kütlesinin %90'ı eksik olan bir adam keşfedildi: Buna rağmen... Büyük şok etkisi! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan’da 4 bin etkinlik yapılacak Kardeş Azerbaycan'ın güvendiği dağlara karlar yağdı! İsrail Bakü'yi fena oyuna getirdi İran’da savaş alarmı! Hürmüz Boğazı'nda tatbikat gerçekleştirildi
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Dünyanın en kurak yeri olan Ölüm Vadisi'nde yaşanan doğa olayı sonrası kamuoyunda 'acaba kıyamet alameti mi?' gibi sorular sorulmaya başlandı.

#1
Foto - Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Ölüm Vadisi (Death Valley) Ulusal Parkı, dünyanın en sıcak ve en kurak bölgelerinden biri olarak tanınıyor.

#2
Foto - Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Buna karşın bu yıl ilkbahar yaklaşırken vadide yabani çiçekler filizlenmeye başladı; uzmanlar ise yaygın bir çiçeklenmenin mümkün olduğuna işaret ediyor. Bu doğa olayı genellikle uzun süreli yağış dönemlerinin ardından çöl toprağındaki tohumların uyanmasıyla ortaya çıkıyor.

#3
Foto - Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Parkın düşük rakımlı kesimlerinde başlayan çiçeklenme, özellikle Badwater Road’un güneyi, Daylight Pass Road ve Furnace Creek civarında belirginleşiyor. Yeşil filizler ile açan çiçekler, vadinin çorak zeminini renkli bir halıya çevirmeye başladı. Yetkililer ve doğa gözlemcileri, mevcut hava koşullarının çiçeklenmeyi teşvik ettiğini vurguluyor; ideal şartlar sürerse bu yıl “superbloom” diye adlandırılan olağanüstü bir çiçek patlaması yaşanabileceğini ifade ediyor.

#4
Foto - Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Superbloom, tohumların yıllarca toprak altında beklemesinin ardından yeterli yağış ve ılık havanın birleşmesiyle geniş bir alanı çiçek örtüsüyle kaplaması anlamına geliyor. Ölüm Vadisi’nde bu ölçekte çiçek gösterileri oldukça ender görülüyor ve son büyük superbloom’lar on yıllara yayılmış sınırlı sayıda olaydan ibaret.

#5
Foto - Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Park yönetimi, çiçeklenmenin yoğunlaştığı alanlarda ziyaretçilerin bitkilere zarar vermeden sadece belirlenmiş patikalardan yürümesini öneriyor; çiçek toplamanın yasak olduğunu da hatırlatıyor. Doğal yaşam alanının korunması, çöl ekosisteminin gelecekteki çiçeklenmelerini olumlu etkileyecek önemli bir adım.

#6
Foto - Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Ölüm Vadisi’nde hava sıcaklığı yer yer 50 °C’ye ulaşsa da, bazı kayalar kendi kendine metrelerce ilerleyebiliyor ve arkalarında belirgin izler bırakıyor. Bu “yürüyen kayalar” hem ziyaretçilerin hem de bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Araştırmalar, kayaların hareketinin herhangi belirgin bir eğim olmamasına rağmen bazı özel koşulların bir araya gelmesine bağlı olduğunu gösteriyor: sert rüzgar, gece oluşan buz tabakası ve çöl yüzeyinin ıslak ve ince olması, kayaların santim santim ilerleyip yılda yüzlerce metre yol almasını sağlıyor.

#7
Foto - Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Bir doğa harikası olan Ölüm Vadisi, adını trajik bir olaydan alıyor. 1849 yılında California’da altının keşfedilmesinden sonra insanlar altın aramak için yazın kavurucu sıcağında vadiye gidiyor. Ne yazık ki tüm bu yolculukta insanlar açlık, susuzluk ve tedbirsizlik nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Efsaneye göre, hayatta kalanlar vadiden ayrılırken grup içindeki bir kadın “Hoşça kal Ölüm Vadisi” diyor ve vadi bugünkü ismine kavuşuyor. Her ne kadar adı ürkütücü görünse de, Ölüm Vadisi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

#8
Foto - Çölün ortasında ortaya çıktı! Herkes 'kıyamet alameti mi?' diye birbirine sormaya başladı

Ölüm Vadisi, ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesinde yer alan ve Mojave Çölü’nün bir parçası olan çöl vadisidir. Kuzey Amerika’nın en alçak noktası olan Badwater Havzası burada deniz seviyesinin 86 metre altında yer alır ve vadi, aynı zamanda kıtanın en kurak ve en sıcak bölgelerinden biridir. Vadi, Sierra Nevada Dağları’nın doğusunda, Büyük Havza’nın içinde, Kaliforniya ve Nevada sınırına yakın bir konumda bulunur ve yaklaşık 7.800 km²’lik bir alanı kaplar. Furnace Creek kasabasında 10 Temmuz 1913’te ölçülen 56,7 °C sıcaklık, dünya rekorları arasında tartışmalı olsa da, en güvenilir ölçümlere göre Ölüm Vadisi’nde 16 Ağustos 2020’de kaydedilen 54,4 °C hâlâ en yüksek sıcaklık olarak kabul edilir. Vadi, yalnızca aşırı sıcaklıklarıyla değil, “hareket eden taşlar” gibi doğa olaylarıyla da dikkat çeken, keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir coğrafyadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Maha..
Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi
Siyaset

Katıldığı parti sayısı baş döndürdü! Fırıldak Selçuk Özdağ’dan siyasi etik dersi

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Selçuk Özdağ’ın parti geçmişini hatırlatarak “etik” çıkışına tepki gösterdi; sosyal..
Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı
Gündem

Tam 6 yıl önce açıklanmış: İşte Epstein dosyasında Türkiye ayağı

Jeffrey Epstein skandalı küresel ölçekte yeni belgelerle büyürken, dosyadaki "Türkiye" izini 6 yıl önce ilk kez Gazeteci Talat Atilla kamuoy..
Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?" başlıklı yazısı...
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!
Gündem

Ne yapsaydı? Öldürülse miydi? Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldüren baş komisere 10 yıl hapis cezası!

Elazığ'da kendi evinde eşiyle yakaladığı adamın bıçaklı saldırısına uğrayan ve kendini korumak isterken katil olan baş komiserin yargılandığ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23