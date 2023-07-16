Çöl sıcaklarıyla baş edemedi! 1992 model arabaya ilginç önlem

Özellikle kırmızı ışıklarda durduğumuzda görenler, 'Nasıl taktırdın klimayı, kaç paraya mal oldu, memnun musun?' diye sorular soruyor. Diğer yandan kimisi içine bakıyor, klimayı kontrol ediyor. Lüks arabasıyla takasa girmek isteyenler oluyor. Ben de klasik arabayı sevdiğimi söyleyip kabul etmiyorum. Çok memnunum, şu an araç bana çok tasarruf sağlıyor. Klima, aküyle çalıştığı için araç durmuş vaziyetteyken çalışmasına devam ediyor. Bu sayede gaz ve benzinle çalışmıyor. Akü yoluyla enerjisini verip yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.