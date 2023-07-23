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Yaşam
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Çöl sıcakları herkesi eve kapattı

2023-07-23 16:49:25
Çöl sıcakları herkesi eve kapattı

Çöl sıcakları 45 dereceye ulaştı, turizm merkezinde yaşayanlar eve kapandı.

#1
Foto - Çöl sıcakları herkesi eve kapattı

Hava sıcaklıklarının gölgede 45 derecelere ulaştığı Antalya’nın Manavgat ilçesinde sokaklar sıcağa rağmen dışarı çıkan az sayıda turiste kaldı.

#2
Foto - Çöl sıcakları herkesi eve kapattı

Tatil günleri kalabalıktan adım atılmayan Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve ırmak kenarları ise boş kaldı.

#3
Foto - Çöl sıcakları herkesi eve kapattı

Tarihi sıcakların yaşandığı Manavgat’ta özellikle hafta sonları kalabalıktan insanların yürümekte zorlandığı caddeler sıcağa rağmen otellerinden çıkarak Manavgat’a gelen az sayıda turiste kaldı.

#4
Foto - Çöl sıcakları herkesi eve kapattı

Manavgat’ta yaşayan insanlar bunaltıcı sıcaklar yüzünden sokağa çıkamazken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar da bir ağaç gölgesine sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı.

#5
Foto - Çöl sıcakları herkesi eve kapattı

Sıcak havalarda dolan Manavgat Irmağı çevresinin de boş olduğu gözlenirken, ırmak kenarında bulunan işletmelerin büyük kısmının kapalı olduğu görüldü.

#6
Foto - Çöl sıcakları herkesi eve kapattı

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