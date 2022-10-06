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Dünya
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Çok sayıda anlaşma geliyor... Taliban harekete geçti!

2022-10-06 16:57:04
Çok sayıda anlaşma geliyor... Taliban harekete geçti!

Afganistan'ı yöneten Taliban, yaklaşan kış aylarında halkın temel ürünleri temin etmede sorun yaşamaması adına komşu ülkelerle ticari anlaşmalar imzalamak için müzakereler yürütüyor. Afganistan'da, Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetimine gelmesinin ardından, o zamana kadar ülke ekonomisini önemli ölçüde destekleyen Batılı devletlerin yardımlarını kesmesiyle ülkedeki ekonomik ve insani kriz derinleşti.

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Foto - Çok sayıda anlaşma geliyor... Taliban harekete geçti!

Son bir yılda, ekonomisi ciddi oranda daralan Afganistan'da binlerce iş yeri kapandı, hayat pahalılığı ve işsizlik arttı. Söz konusu gelişmeler, Taliban geçici hükümetini alternatif kaynaklar aramaya yöneltti ve geçen hafta, 28 Eylül'de Rusya ile enerji ve gıda ürünleri satın alma konusunda anlaşma imzalandığı duyuruldu. Taliban geçici hükümetinin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Ahundzade Abdulselam Cevad, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Çok sayıda anlaşma geliyor... Taliban harekete geçti!

- "Anlaşma daimi olacak" Cevad, Rusya ile imzalanan anlaşma gereği 1 milyon ton petrol, 1 milyon ton dizel benzin ve 500 bin ton Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), 2 milyon ton un ve buğday alınacağını belirterek bu ürünlerin, birkaç hafta içinde Afganistan piyasasına gireceğini aktardı. Ürünlerin Afganistan pazarına girmesiyle artan fiyatların düşeceğini kaydeden Cevad, "10 ila 15 güne kadar ürünlerin Afganistan'a giriş yapması için uğraşıyoruz. Önümüz kış ve halkımız temel ürünlere son derece ihtiyaç duyuyor. Fiyatların düşmesi adına ürünlerin kısa sürede Afganistan'a ulaşması için uğraşıyoruz." dedi. Daha önce Arap ülkelerinden de bu ürünleri satın aldıklarını kaydeden Cevad, fiyatların yükselmesiyle alternatif arayışına girdiklerini aktardı. Cevad, Rusya ile yapılan anlaşma hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ruslarla olan anlaşmamız şu an için 1 yıllık. Ciddi oranda bize indirim yaptılar. Detaylarını daha sonra açıklayacağız. Bir yılın ardından anlaşma inşallah daimi olacaktır. Uygun fiyatlarda her zaman Rusya ile anlaşmamız sürecek." Rusya'nın kendilerine ne kadar indirim yaptığı hakkında bilgi vermeyen Cevad, yabancı iş adamlarına Afganistan'a yatırım yapma çağrısı yaptı.

#3
Foto - Çok sayıda anlaşma geliyor... Taliban harekete geçti!

- Komşu ülkelerle müzakereler yürütülüyor Cevad, Rusya ile yapılan anlaşmaya ek olarak söz konusu ürünleri satın alma konusunda komşu ülkelerle de anlaşma yapacaklarını belirterek bu ülkelere giden heyetlerin müzakereleri sürdürdüğünü kaydetti. Bir ay içinde anlaşmaların imzalanacağını aktaran Cevad, "Komşu ülkelerle müzakerelerimiz olumlu sonuçlar verdi. En kısa sürede komşu ülkelerle çalışmalarımızın resmi olarak başlaması için resmi anlaşmalar imzalayacağız. Bu ülkeler de Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve İran." diye konuştu. Cevad, en önemli hedeflerinin yaklaşan kış aylarında Afgan halkına uygun fiyatta ürün temin etmek olduğunu belirterek yine aynı şekilde Çin ile de anlaşma yapacaklarını aktardı. - Taliban sonrası ekonomik kriz derinleşti Taliban'ın geçen yıl yönetime gelmesi, bir anlamda tüm Afganistan'ın cezalandırılmasıyla sonuçlandı. Taliban öncesi Afgan yönetiminin bütçesinin üçte ikiden fazlasını fonlayan Batı ülkeleri, tüm yardımlarını kesti. Çoğu uluslararası kurum ve kuruluş ülkeden ayrıldı. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini keserken ABD, daha sonra bir kısmı serbest bırakılacak olan Afganistan Merkez Bankası'nın rezervlerini dondurdu. Bunlar ülke ekonomisini derin bir krize sürükledi. Bankacılık sisteminin aksadığı, binlerce iş yerinin kapanmak zorunda kaldığı ülkede işsizlik, yoksulluk ve açlık, alarm veriyor.

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