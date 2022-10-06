Çok sayıda anlaşma geliyor... Taliban harekete geçti!

- Komşu ülkelerle müzakereler yürütülüyor Cevad, Rusya ile yapılan anlaşmaya ek olarak söz konusu ürünleri satın alma konusunda komşu ülkelerle de anlaşma yapacaklarını belirterek bu ülkelere giden heyetlerin müzakereleri sürdürdüğünü kaydetti. Bir ay içinde anlaşmaların imzalanacağını aktaran Cevad, "Komşu ülkelerle müzakerelerimiz olumlu sonuçlar verdi. En kısa sürede komşu ülkelerle çalışmalarımızın resmi olarak başlaması için resmi anlaşmalar imzalayacağız. Bu ülkeler de Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve İran." diye konuştu. Cevad, en önemli hedeflerinin yaklaşan kış aylarında Afgan halkına uygun fiyatta ürün temin etmek olduğunu belirterek yine aynı şekilde Çin ile de anlaşma yapacaklarını aktardı. - Taliban sonrası ekonomik kriz derinleşti Taliban'ın geçen yıl yönetime gelmesi, bir anlamda tüm Afganistan'ın cezalandırılmasıyla sonuçlandı. Taliban öncesi Afgan yönetiminin bütçesinin üçte ikiden fazlasını fonlayan Batı ülkeleri, tüm yardımlarını kesti. Çoğu uluslararası kurum ve kuruluş ülkeden ayrıldı. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini keserken ABD, daha sonra bir kısmı serbest bırakılacak olan Afganistan Merkez Bankası'nın rezervlerini dondurdu. Bunlar ülke ekonomisini derin bir krize sürükledi. Bankacılık sisteminin aksadığı, binlerce iş yerinin kapanmak zorunda kaldığı ülkede işsizlik, yoksulluk ve açlık, alarm veriyor.