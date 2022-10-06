Çok sayıda anlaşma geliyor... Taliban harekete geçti!

- "Anlaşma daimi olacak" Cevad, Rusya ile imzalanan anlaşma gereği 1 milyon ton petrol, 1 milyon ton dizel benzin ve 500 bin ton Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG), 2 milyon ton un ve buğday alınacağını belirterek bu ürünlerin, birkaç hafta içinde Afganistan piyasasına gireceğini aktardı. Ürünlerin Afganistan pazarına girmesiyle artan fiyatların düşeceğini kaydeden Cevad, "10 ila 15 güne kadar ürünlerin Afganistan'a giriş yapması için uğraşıyoruz. Önümüz kış ve halkımız temel ürünlere son derece ihtiyaç duyuyor. Fiyatların düşmesi adına ürünlerin kısa sürede Afganistan'a ulaşması için uğraşıyoruz." dedi. Daha önce Arap ülkelerinden de bu ürünleri satın aldıklarını kaydeden Cevad, fiyatların yükselmesiyle alternatif arayışına girdiklerini aktardı. Cevad, Rusya ile yapılan anlaşma hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ruslarla olan anlaşmamız şu an için 1 yıllık. Ciddi oranda bize indirim yaptılar. Detaylarını daha sonra açıklayacağız. Bir yılın ardından anlaşma inşallah daimi olacaktır. Uygun fiyatlarda her zaman Rusya ile anlaşmamız sürecek." Rusya'nın kendilerine ne kadar indirim yaptığı hakkında bilgi vermeyen Cevad, yabancı iş adamlarına Afganistan'a yatırım yapma çağrısı yaptı.