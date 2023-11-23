Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!

Levent’de, İstanbul’un engin manzarasına nazır, 2.392 metrekarelik bir alanda inşa edilecek Polat Levent Exclusive’in modern, işlevsel ve şık mimari tasarımı Gökhan Avcıoğlu - GAD Mimarlık imzasını taşıyor. Her katı çepeçevre saran cam cepheler, katlarda yer alan gökyüzü bahçeleri ve sonsuzluk havuzu seçenekleri ve göz alıcı ışık tasarımıyla benzersiz dünyalar yaratan Polat Levent Exclusive, yaşam alanını gerçeküstü ve ışıltılı deneyimlerle buluşturacak olan yüksek tavanlı dairelerinde sadeliği, modernliği, teknolojiyi ve konforu buluşturan iç tasarımıyla da öne çıkıyor. Burası hem eğlenceyi hem de huzuru vadeden çatı katı sosyal tesisi, teras katı havuzu gibi konseptleri ise keyfin ve dinginliğin yanı başınızda olduğu bir yaşam alanı yaratacak. İlhamını aldığı mavi ve yeşilden yola çıkarak duyulara hitap eden Polat Levent Exclusive, tat duyusunu da unutmayarak usta şeflerin imzasını taşıyan menülerle 5 yıldızlı bir gastronomi deneyimi yaşatacak.