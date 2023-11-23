2023-11-23 16:16:08 Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!
Gayrimenkul sektörünün lider kurumlarından Polat Gayrimenkul, İstanbul’un kalbinde göz alıcı bir projeye daha imza atıyor. Şehir hayatına yeni ve şık bir soluk getirecek Polat Levent Exclusive rezidans ofis projesi, hayata geçirdiği her projede güvenilirlik ve yetkinliğiyle iz bırakan Polat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel ve ünlü mimar Gökhan Avcıoğlu’nun katılımıyla 23 Kasım’da gerçekleşen basın toplantısında tanıtıldı.