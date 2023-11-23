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Ekonomi
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Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!

2023-11-23 16:16:08
Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!

Gayrimenkul sektörünün lider kurumlarından Polat Gayrimenkul, İstanbul’un kalbinde göz alıcı bir projeye daha imza atıyor. Şehir hayatına yeni ve şık bir soluk getirecek Polat Levent Exclusive rezidans ofis projesi, hayata geçirdiği her projede güvenilirlik ve yetkinliğiyle iz bırakan Polat Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel ve ünlü mimar Gökhan Avcıoğlu’nun katılımıyla 23 Kasım’da gerçekleşen basın toplantısında tanıtıldı.

#1
Foto - Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!

Polat Levent Exclusive rezidans ofis ile geçmişten günümüze İstanbul’un nezih ve prestijli semtlerinden biri olan Levent’de şıklık, konfor ve huzur Polat Gayrimenkul güvencesiyle bir araya geliyor. Tasarım ilhamını su, doğa ve dengeden alan Polat Levent Exclusive, metropol yaşamının yeni dinamiklerine uygun konut ve home office konseptleri duyulara hitap eden bir sadelik ile şıklığı buluşturacak.

#2
Foto - Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!

Basın toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat “Polat Levent Exclusive, Levent’in eski müstakil evlerden oluşan yapısına modern bir yorum katan rezidans konsepti içinde kendi kat havuzları ve terasları bulunan, yerden tavana kadar camlı dubleks home officeleri ile benzersiz mimariye sahip bir proje. 40 milyon dolar yatırım yaptığımız projemiz bir yandan geleneksel Levent semt hayatına göz kırparken sakinlerine müstakil ev rahatlığını yaşatacak’’ dedi.

#3
Foto - Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!

Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel ise proje hakkında “Polat Levent Exclusive, Levent’e büyük değer katacak bir baş yapıt. Projemiz konutlar, home officeler ve ticari alandan oluşan karma bir rezidans ofis projesi. 1+1,2+1 ve 3+1 olarak aynı zamanda birleştirilebilir toplam 77 adet, tercihe göre teraslı, balkonlu ya da kişisel havuzlu dairelerimiz mevcut. 9 adet yerden tavana kadar camlı dubleks home office ve 21 ticari birimden oluşan projemiz yüzeyden itibaren 14 katlı bir yapı. Ayrıca binamızın 176 metrekarelik sosyal alanı ve 250 metrekarelik terasında bir de ortak havuzu bulunuyor. Toplam inşaat metrekaremiz 24.991m2 olacak’’ şeklinde konuştu.

#4
Foto - Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!

Levent’de, İstanbul’un engin manzarasına nazır, 2.392 metrekarelik bir alanda inşa edilecek Polat Levent Exclusive’in modern, işlevsel ve şık mimari tasarımı Gökhan Avcıoğlu - GAD Mimarlık imzasını taşıyor. Her katı çepeçevre saran cam cepheler, katlarda yer alan gökyüzü bahçeleri ve sonsuzluk havuzu seçenekleri ve göz alıcı ışık tasarımıyla benzersiz dünyalar yaratan Polat Levent Exclusive, yaşam alanını gerçeküstü ve ışıltılı deneyimlerle buluşturacak olan yüksek tavanlı dairelerinde sadeliği, modernliği, teknolojiyi ve konforu buluşturan iç tasarımıyla da öne çıkıyor. Burası hem eğlenceyi hem de huzuru vadeden çatı katı sosyal tesisi, teras katı havuzu gibi konseptleri ise keyfin ve dinginliğin yanı başınızda olduğu bir yaşam alanı yaratacak. İlhamını aldığı mavi ve yeşilden yola çıkarak duyulara hitap eden Polat Levent Exclusive, tat duyusunu da unutmayarak usta şeflerin imzasını taşıyan menülerle 5 yıldızlı bir gastronomi deneyimi yaşatacak.

#5
Foto - Çok özel bir proje hayata geçiyor! Levent’in yeni sembolü olacak!

Şehrin merkezini kalabalık ve telaşla değil sakinlik ve pratiklikle hayatın merkezi haline getiren Polat Levent Exclusive rezidans ofis, İstanbul’un önemli ulaşım noktalarına olan yakınlığıyla öne çıkıyor. 1. ve 2. köprüye, metroya, Kanyon, Akmerkez, Zorlu vb. AVM’lere çok yakın bir konumda yer alan proje, hayatı kolaylaştırmanın formülünü seçkin bir denklemle yeniden yazıyor. İster konut, ister home office, ister yatırım amacıyla olsun, Polat Levent Exclusive seçkinliği sembolize eden bir yaşama davet ediyor.

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