Çok konuşulacak hamlemiz dalga etkisi oluşturdu! AB, Türkiye’den duydu, “İlla biz de yapacağız” dedi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik ülkelerinin 2040'a kadar yılda 260 milyar avro tasarruf etmesini sağlamak ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak enerji güvenliğini güçlendirme hedefiyle elektrifikasyon hedefini yüzde 46'ya çıkardı. AB'nin elektrifikasyonu hızlandırma hedefi, bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Türkiye'nin zirve başkanlığı kapsamında küresel çapta açıkladığı 'elektrifikasyonu 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma' hedefinin ardından geldi.