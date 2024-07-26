2024-07-26 11:42:02 Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:
Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna katarak taraftarını memnun etmeyi başarmıştı. Eksik bölgeler için çalışmalar devam ederken sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Aslan, orta saha için arayışlarını sürdürdüğü sırada bir fırsat transferinin peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…