  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
11
Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

2024-07-26 11:42:02
Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna katarak taraftarını memnun etmeyi başarmıştı. Eksik bölgeler için çalışmalar devam ederken sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Aslan, orta saha için arayışlarını sürdürdüğü sırada bir fırsat transferinin peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Sezon öncesi hazırlık kamplarını oldukça yoğun bir şekilde geçiren sarı-kırmızılı ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

#2
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Uzun süredir arayışlarda bulunduğu sağ bek bölgesine Kopenhag'tan Elias Jelert'i transfer eden Aslan, gözünü orta sahaya çevirdi.

#3
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Orta saha transferi için de Wendel dahil birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Aslan, sürpriz bir isimle gündeme geldi.

#4
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

İşte son dakika haberinin detayları…

#5
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Memphis Depay transferi için bastırıyor.

#6
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Haberde Depay için Inter'in de devrede olduğu, İtalyan devinin Hollandalı yıldıza resmi teklifini ilettiği aktarıldı.

#7
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Yine haberde Memphis Depay'ın maaş talebinden de bahsedildi.

#8
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Söz konusu haberde Hollandalı futbolcu, bonuslar hariç yıllık net 5 milyon euro talep ediyor.

#9
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Inter'in 2 hafta içinde hücumda yer açması ve Depay'ın Galatasaray'la anlaşamaması halinde oyuncunun İtalyan deviyle söz kesebileceği vurgulandı.

#10
Foto - Çok konuşulacak bir cevap verdi: Süper Lig’de yılın transferi geliyor! Galatasaray dünya yıldızı için görüşmelere başladı:

Geride bıraktığımız sezonda Atletico Madrid ile toplam 31 maça çıkıp 1205 dakika süre alan Memphis Depay 9 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
40 yıllık dansözlere taş çıkardı! CHP'li Başkan böyle kıvırdı
Gündem

40 yıllık dansözlere taş çıkardı! CHP'li Başkan böyle kıvırdı

Aklınca AK Parti hükümetini 'ikinci Gezi'yi başlatırız' diyerek tehdit eden CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, ifadesinde kıvırdı. ..
İlginç olay: Köpeğin ısırdığı adama ters kelepçe
Gündem

İlginç olay: Köpeğin ısırdığı adama ters kelepçe

Alkol batağının insanı ne hale getirdiği bir kez daha gözler önüne serildi. Antalya'da bir şahıs arkadaşının köpeği tarafından ısırıldı. Alk..
Azerbaycan, İHA'yı hemen uzaklaştırdı
Dünya

Azerbaycan, İHA'yı hemen uzaklaştırdı

Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

İstanbul Üniversitesi 11 dünya sıralamasının tümünde yer alan 6 üniversiteden biri oldu
Eğitim

İstanbul Üniversitesi 11 dünya sıralamasının tümünde yer alan 6 üniversiteden biri oldu

ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı “2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu”..
SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediye bakın hangi partiden!
Ekonomi

SGK'ya en fazla prim borcu olan 5 belediye bakın hangi partiden!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı göze..
Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! İşte kritik 9 madde
Gündem

Milli Güvenlik Kurulu sona erdi! İşte kritik 9 madde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu sonrası İletişim Başkanlığı tarafından bir yazılı açıklama yapıldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23