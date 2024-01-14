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Spor
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Çok konuşulacak Afrika Kupası detayı! Duyan inanamadı: Büyük şok...

2024-01-14 00:45:27
Çok konuşulacak Afrika Kupası detayı! Duyan inanamadı: Büyük şok...

Kamerun Milli Takımı'nın akşamki idmanında Vincent Aboubakar ciddi bir sakatlık yaşadı ve turnuvayı başlamadan kapattı.

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Foto - Çok konuşulacak Afrika Kupası detayı! Duyan inanamadı: Büyük şok...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması için teklif beklenen Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi.

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Foto - Çok konuşulacak Afrika Kupası detayı! Duyan inanamadı: Büyük şok...

Haberde, Aboubakar'ın sakatlığının ciddi bir boyutta olduğuna yer verilirken, yıldız oyuncunun Afrika Kupası'nı başlamadan kapattığı belirtildi.

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Foto - Çok konuşulacak Afrika Kupası detayı! Duyan inanamadı: Büyük şok...

Sports Digitale'in haberine göre ise Vincent Aboubakar Kamerun milli takımında hamstring sakatlığı yaşadı. 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Aboubakar tedavisi için İstanbul’a dönecek. Aboubakar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Foto - Çok konuşulacak Afrika Kupası detayı! Duyan inanamadı: Büyük şok...

Öte yandan Brezilya ekiplerinden Gremio'da başkan Alberto Guerra yaptığı açıklamada Aboubakar ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Haberin Devamı Beşiktaş'ın 9 Aralık'ta oynadığı Fenerbahçe derbisinden bu yana kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asist kaydetmişti.

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