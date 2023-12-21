Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Ladakh, Hindistan Hindistan'ın son sınırı Ladakh, turistleri yavaş yavaş kendine çeken bir bölge. Ancak bu cennet, kısmen kendisini çevreleyen muhteşem sivri zirveler sayesinde saklı kalmaktadır. Pakistan, Tibet ve Sincan Eyaleti arasında kalan 'Yüksek Geçitler Ülkesi', Himalayalar'ın en nefes kesici bölgelerinden birinde, karla kaplı zirvelere, temiz havaya ve dağ manastırlarına sahip dokunulmamış gizli bir mücevherdir. Büyük mavi gökyüzünün altında kırmızı cüppeli keşişler ve Budist dua bayrakları bulabilirsiniz. Kendi kendine yeterlilik ve ekolojik sürdürülebilirliğe dayanan bir bölgede modern fare yarışından kaçacaksınız. Burada hızlı hareket etmeyi bekleyemezsiniz, yüksekliğe alışmak ve bazı korkunç yollarda gezinmek için en az bir haftaya ihtiyacınız var.