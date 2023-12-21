Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Setubal Körfezi, Portekiz Portekiz hiç şüphesiz dünyanın en popüler seyahat noktalarından biridir. Daha az anlayışlı gezginler biraz güneş, kum ve deniz için Algarve'ye ya da kültürel bir tatil için Lizbon'a giderken, biz Setubal Körfezi'ne doğru yola çıkıyoruz. Ulusal Ekolojik Rezerv sınırları içerisinde yer alan koy, Portekiz'in en önemli sulak alanlarından biri olan Sado Nehri Halici de dahil olmak üzere yaban hayatı tarafından sevilen bazı eşsiz habitatlara sahip. Koy aynı zamanda görülmesi gereken eşsiz bir manzara olan şişe burunlu yunus kolonisine de ev sahipliği yapıyor. Güzel Praia dos Galapinhos, Avrupa'nın En İyi Plajlarından biri olarak seçilmiştir, ancak bunu bir sır olarak saklayın, çünkü buranın gizli bir mücevher olmaktan çıkmasını istemeyiz.