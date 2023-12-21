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Dünya
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Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

2023-12-21 17:23:41
Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Dünyanın her noktası farklı bir güzelliğe sahip. Bu güzel gezende halen pek çok kişinin bilmediği, görmediği yerler mevcut. İşte, dünyanın saklı kalan cennetleri...

#1
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Isle of Anglesey, Galler, Birleşik Krallık Dünyanın en iyi gizli cennetlerine yönelik bir rehber söz konusu olduğunda bunu şaşırtıcı bir seçim olarak görebilirsiniz, ancak Birleşik Krallık'ta Anglesey Adası olabildiğince gizli bir yerdir. Galler'in en büyük adasının kuzey ucunda yer alır ve Kraliyet Ailesi tarafından gözlerden uzak bir kaçış yeri olarak sevilir. Kilometrelerce uzanan dramatik kıyı şeridini, boş plajları ve önemli tarihi yerleri keşfedebilirsiniz. Anglesey Adası tarihle iç içedir ve Kelt folkloruna göre MS 60 yılındaki Romalı işgalciler adanın Kelt druidleri tarafından korkutularak kaçırılmıştır. Bir zamanlar Aziz Dwynwen'e ev sahipliği yapan Llanddwyn Adası'ndaki yıkık kiliseyi ziyaret edebilir ya da Galler'in son inşa edilen kalesini gezebilirsiniz.

#2
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Ladakh, Hindistan Hindistan'ın son sınırı Ladakh, turistleri yavaş yavaş kendine çeken bir bölge. Ancak bu cennet, kısmen kendisini çevreleyen muhteşem sivri zirveler sayesinde saklı kalmaktadır. Pakistan, Tibet ve Sincan Eyaleti arasında kalan 'Yüksek Geçitler Ülkesi', Himalayalar'ın en nefes kesici bölgelerinden birinde, karla kaplı zirvelere, temiz havaya ve dağ manastırlarına sahip dokunulmamış gizli bir mücevherdir. Büyük mavi gökyüzünün altında kırmızı cüppeli keşişler ve Budist dua bayrakları bulabilirsiniz. Kendi kendine yeterlilik ve ekolojik sürdürülebilirliğe dayanan bir bölgede modern fare yarışından kaçacaksınız. Burada hızlı hareket etmeyi bekleyemezsiniz, yüksekliğe alışmak ve bazı korkunç yollarda gezinmek için en az bir haftaya ihtiyacınız var.

#3
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Baja California Sur, Meksika Tatilcilerin çoğu Meksika'nın Karayip kıyılarına yöneliyor, ancak bir püf noktasını kaçırıyorlar. Dünyanın en uzun ikinci yarımadası olan Baja California, el değmemiş kıyı şeridine sahiptir ve kalabalık olmadan dalgaları yakalamak için mükemmel bir gizli yerdir. Toplu taşıma ve turistik altyapı eksikliği nedeniyle, dünyanın bu bölgesi nispeten ziyaret edilmemiştir, bu nedenle burada yavaş yaşamı tercih edebilirsiniz. İkonik Highway 1'i Kuzey ucuna kadar takip edin ve boş plajları ve uykulu balıkçı köylerini keşfedin. Eğer yüzmek için sakin bir yer arıyorsanız, Bahía Concepción'u tavsiye ederiz. Ama şşşt, kimseye söylemeyin.

#4
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Faroe Adaları Instagram'ın karamsar ve sis dolu bir köşesine girdiğinizde Faroe Adaları'nın sayısız fotoğrafını bulacaksınız. Ancak bu adalar gizli bir geçit olarak kalmayı başarıyor, çünkü ulaşması oldukça karmaşık, yine de bu zahmete değer. Adalara ulaşmanın en iyi yolu Kopenhag üzerinden gitmektir, çünkü bu Kuzey Atlantik takımadaları aslında Danimarka Krallığı'nın bir parçasıdır. Yalnızlık, uzaklık ve nefes kesici manzaralar arıyorsanız Faroe Adaları cennetin tanımıdır. Başkent Torshavn, dağlarda yürüyüş yaparken kimseyle karşılaşmayacağınız garanti olan 20.000'den biraz fazla nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Ancak burada hava değişken olduğundan (üzülmektense güvende olmak daha iyidir, değil mi?) yola çıktığınızda insanlara haber vermek her zaman en iyisidir. Bu adalar sizi büyüleyecek, yükselen kayalıklar, daireler çizen deniz kuşları ve okyanusa dökülen şelalelerden daha büyüleyici bir şey yoktur.

#5
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Sardinya, İtalya Eğer tesadüfen Sardinya'ya rastladıysanız, Akdeniz'de yer alan bu adanın Avrupa'daki gizli bir ada cennetine en yakın yer olduğunu keşfettiğinizde şaşıracaksınız. Bir hafta boyunca bir adada mahsur kalmak istiyorsanız burası mükemmel bir seçim olacaktır. Sardinya dünyanın en beyaz kumlu plajlarına, berrak sularına ve kayalık koylarına sahiptir, ancak daha popüler Akdeniz destinasyonlarının kalabalığına sahip değildir. Etrafta kimse yokken üstsüz güneşlenmenin tadını çıkarmak istiyorsanız adanın uzun güney sahillerini keşfedebilirsiniz.

#6
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Kongo Havzası Kongo Havzası genellikle Amazon Yağmur Ormanları tarafından bir kenara itilir. Yine de, Dünya'nın en önemli vahşi yaşam alanı olarak, hiç şüphesiz en sevdiğimiz tenha cennetler listesine girmektedir. Bu biyolojik çeşitliliğe sahip yağmur ormanı Tanzanya'dan Kamerun'a kadar dokuz ülkeyi kapsamaktadır. Dünyanın en büyük gorilleri, şempanzeler ve orman filleri gibi nesli tükenmekte olan vahşi yaşamı görmek için bu gizli cevheri ziyaret edebilirsiniz. Afrika'nın en eskilerinden biri olan Odzala Ulusal Parkı, keşfedilmemiş harika bir yerdir. 13.600 kilometrekarelik bir alanı kapsayan bu parkta ormanlar, sulak alanlar, nehirler ve bataklıklar bulunmaktadır.

#7
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Setubal Körfezi, Portekiz Portekiz hiç şüphesiz dünyanın en popüler seyahat noktalarından biridir. Daha az anlayışlı gezginler biraz güneş, kum ve deniz için Algarve'ye ya da kültürel bir tatil için Lizbon'a giderken, biz Setubal Körfezi'ne doğru yola çıkıyoruz. Ulusal Ekolojik Rezerv sınırları içerisinde yer alan koy, Portekiz'in en önemli sulak alanlarından biri olan Sado Nehri Halici de dahil olmak üzere yaban hayatı tarafından sevilen bazı eşsiz habitatlara sahip. Koy aynı zamanda görülmesi gereken eşsiz bir manzara olan şişe burunlu yunus kolonisine de ev sahipliği yapıyor. Güzel Praia dos Galapinhos, Avrupa'nın En İyi Plajlarından biri olarak seçilmiştir, ancak bunu bir sır olarak saklayın, çünkü buranın gizli bir mücevher olmaktan çıkmasını istemeyiz.

#8
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Havelock Adası, Andaman Adaları Eğer gizli bir geçit arıyorsanız, Havelock Adası'ndan başkasına bakmayın. Bu tropik ada, boş beyaz kumlu plajlardan yemyeşil yağmur ormanlarına ve sularına kadar her şeye sahiptir. Bambu plaj kulübelerinin yerini tatil köylerinin almasına rağmen, adanın büyük bir kısmına dokunulmamıştır, öyle ki plajı büyük ve beklenmedik bir misafirle paylaşıyor bile olabilirsiniz (Fil Plajı'nın adını nasıl kazandığını tahmin edin). Bu plaj şnorkelle dalış için idealdir, ancak sabah yeterince erken gelirseniz, gecenin maskaralıklarını suya sıçratan fil balıklarından daha şaşırtıcı bir şey bulacaksınız. Havelock Adası Asya'nın en iyi plajlarından bazılarına sahip olsa da, bir yürüyüş turunda kaybolmak için ormanın içini ihmal etmeyin.

#9
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Fin Takımadaları, Finlandiya Bu kadar çok gözlerden uzak nokta varken, dünyanın en iyi 10 gizli cenneti listemizde Finlandiya'ya yer vermemek büyük bir hata olurdu. Finlandiya, on binlerce adadan oluşan dünyanın en büyük takımadalarına sahiptir. Finlandiya Takımadaları batı ve güneybatı Finlandiya boyunca uzanır ve burada vahşi ve asi ormanlık adalar, tenha girintiler ve şirin köyler bulabilirsiniz. Bu cenneti Huckleberry Finn tarzında keşfedin ve bir yelkenli veya kano tercih edin. Akşam yemeğiniz için çilek toplayın veya taze balık yakalayın, belki de sahipsiz bir ada bile keşfedebilirsiniz.

#10
Foto - Çok az kişi biliyor! İşte dünyanın hayranlık uyandıran yerleri

Büyük Bariyer Adası, Yeni Zelanda Eğer cennet sizin için gözden uzak olmak ve doğanın içinde saklanmak anlamına geliyorsa, Great Barrier Adası tam size göre. 1000 kişinin yaşadığı ada, hayatta kalmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına ve tatlı su toplamaya ihtiyaç duyuyor. Aukland City'den feribotla yaklaşık 4,5 saatte ulaşılabilen bu ada, gözlerden uzak bir kaçış noktası gibi hissettirmektedir. Adanın `'ından fazlası koruma altındaki bir park olduğundan vahşi doğada kolayca kaybolabilirsiniz. Ada, doğal kaplıcalar, ıssız kumlu koylar ve benzersiz bitki ve kuş türleriyle karşılaşacağınız bozulmamış ormanlarla kaplıdır.

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