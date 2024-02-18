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Doğa
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Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

2024-02-18 02:24:09
Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

Yerini çok az kişi biliyor ancak Arizona ve Antalya'yı sollayacak bir güzelliğe sahip.

#1
Foto - Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

Ege’nin kendine hayran bırakan bu yeri huzuru arayanların adresi olacak. Doğanın kucağına kendinizi bırakacağınız bu yer Denizli’nin keşfedilmemiş cenneti…

#2
Foto - Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yer alan Benlik Köyü’ndeki Acıpayam Kanyonu, doğa severler ile maceracıları bekliyor.

#3
Foto - Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

Denizli merkeze 40 km mesafedeki kanyon, şehirden çeşitli ulaşım araçları ya da özel araçla ulaşım imkanı sunuyor.

#4
Foto - Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

Acıpayam Kanyonu, Bozdağ’ın zirvelerinden gelen suyun 50 m yüksekliği bulanan dev kayalıkların arasından akarak oluşturduğu turkuaz suyuyla ünlü. Kanyonun büyüleyici manzarası ve berrak suları, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

#5
Foto - Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

Kanyon bölgesine gidenler eşsiz manzaraya dalmak dışında doğa yürüyüşü, kamp, kaya tırmanışı ve su sporları gibi aktiviteler de yapma imkanı buluyor.

#6
Foto - Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

Ayrıca kanyon çevresinde konaklama imkanı da mevcut. Bölgeye yakın köylerde konaklayabileceğiniz gibi, çadır kampını da tercih edebilirsiniz.

#7
Foto - Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor

Eğer siz de huzur dolu bir doğa tatili istiyorsanız, Denizli’nin keşfedilmeyi bekleyen bu gizli cennetine kendinizi bırakabilirsiniz.

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