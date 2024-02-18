2024-02-18 02:24:09 Çok az kişi biliyor! Arizona yanında sönük kalıyor
Yerini çok az kişi biliyor ancak Arizona ve Antalya'yı sollayacak bir güzelliğe sahip.
Yerini çok az kişi biliyor ancak Arizona ve Antalya'yı sollayacak bir güzelliğe sahip.
Ege’nin kendine hayran bırakan bu yeri huzuru arayanların adresi olacak. Doğanın kucağına kendinizi bırakacağınız bu yer Denizli’nin keşfedilmemiş cenneti…
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yer alan Benlik Köyü’ndeki Acıpayam Kanyonu, doğa severler ile maceracıları bekliyor.
Denizli merkeze 40 km mesafedeki kanyon, şehirden çeşitli ulaşım araçları ya da özel araçla ulaşım imkanı sunuyor.
Acıpayam Kanyonu, Bozdağ’ın zirvelerinden gelen suyun 50 m yüksekliği bulanan dev kayalıkların arasından akarak oluşturduğu turkuaz suyuyla ünlü. Kanyonun büyüleyici manzarası ve berrak suları, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
Kanyon bölgesine gidenler eşsiz manzaraya dalmak dışında doğa yürüyüşü, kamp, kaya tırmanışı ve su sporları gibi aktiviteler de yapma imkanı buluyor.
Ayrıca kanyon çevresinde konaklama imkanı da mevcut. Bölgeye yakın köylerde konaklayabileceğiniz gibi, çadır kampını da tercih edebilirsiniz.
Eğer siz de huzur dolu bir doğa tatili istiyorsanız, Denizli’nin keşfedilmeyi bekleyen bu gizli cennetine kendinizi bırakabilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23