Çoğu apartmanda ihmal ediliyor! Bakın neye sebep oluyor

Günümüzde artan hırsızlık olaylarını engellemede apartman kapılarının kapalı, ev kapılarının ise kilitli olması büyük önem taşıyor. Kötü niyetli şahısların buldukları her fırsatı değerlendirdiği şu günlerde, ev ve apartman kapılarının açık kalması büyük risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Apartman kapılarının üst kısmında bulunan hidrolikler, açılma ve kapanma fonksiyonlarda büyük görev üstleniyor. Kış aylarındaki hava akımına rağmen kapının kapanmasını, yaz aylarında ise kapıların sert kapanmamasını sağlayan hidrolik sistemlerinin mevsim ayarlarının düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Mevsim ayarının yapılmaması durumunda apartman kapısının açık kalmasına ya da kilidinin bozulmasına neden olan hidrolik sistemleri hakkında konuşan Eskişehirli çilingir Ahmet Boz, “Apartman kapılarının sağlıklı çalışması birçok hırsızlığın önüne geçer” dedi.