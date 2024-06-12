  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çoğu apartmanda ihmal ediliyor! Bakın neye sebep oluyor

800 kişi çalışıyordu! Otomotiv devi fabrikasını kapatma kararı aldı

Her şey gerçek! İsveç'te tüketiliyor, demir sülfür manganez kalsiyum açısından en zengin gıda! Faydası saymakla bitmiyor

Bu etkisini daha önce hiç duymadınız! Bakın çaya limon sıkıp içtiğinizde neler oluyor?

Bakın neresiymiş! Deprem riskinin en yüksek olduğu il açıklandı

Her şey Gürcü ve Azeri askerlerinin gözünün önünde oldu! Türk İHA'sı tarafından vuruldu

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Messi'nin kankası geliyor: Herşey ama herşey çok değişecek!

Yerin altında kaç ton altın kaldığı açıklandı! O tarihte her şey ama her şey bitecek

Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

Yaşam
4
Çoğu apartmanda ihmal ediliyor! Bakın neye sebep oluyor

2024-06-12 18:05:40
Çoğu apartmanda ihmal ediliyor! Bakın neye sebep oluyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ayarı yapılmayan apartman kapısı hidrolikleri hırsızlara fırsat oluşturuyor.

#1
Foto - Çoğu apartmanda ihmal ediliyor! Bakın neye sebep oluyor

Günümüzde artan hırsızlık olaylarını engellemede apartman kapılarının kapalı, ev kapılarının ise kilitli olması büyük önem taşıyor. Kötü niyetli şahısların buldukları her fırsatı değerlendirdiği şu günlerde, ev ve apartman kapılarının açık kalması büyük risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Apartman kapılarının üst kısmında bulunan hidrolikler, açılma ve kapanma fonksiyonlarda büyük görev üstleniyor. Kış aylarındaki hava akımına rağmen kapının kapanmasını, yaz aylarında ise kapıların sert kapanmamasını sağlayan hidrolik sistemlerinin mevsim ayarlarının düzenli şekilde yapılması gerekiyor. Mevsim ayarının yapılmaması durumunda apartman kapısının açık kalmasına ya da kilidinin bozulmasına neden olan hidrolik sistemleri hakkında konuşan Eskişehirli çilingir Ahmet Boz, “Apartman kapılarının sağlıklı çalışması birçok hırsızlığın önüne geçer” dedi.

#2
Foto - Çoğu apartmanda ihmal ediliyor! Bakın neye sebep oluyor

Apartman kapılarındaki hidrolik sistemlerinin düzenli şekilde kontrolünün sağlanması gerektiğini belirten Ahmet Boz, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Çoğu apartmanda ihmal ediliyor! Bakın neye sebep oluyor

“Apartman kapılarının rahat açılmasını ve kapanmasını üst kısımlarında bulunan hidrolikler sağlar. Bu hidroliklerin mevsimlik ayarları vardır. Sıcak havalarda yaz ayarı, soğuk havalarda da kış ayarının yapılması gerekiyor. Ayarları yapılmadığı takdirde kapılar kapanmayabiliyor veya çarparak kapanabiliyor. Kış ayarı yapılmazsa kapı kapanmaz açık kalır. Yaz ayarı yapılmayan hidrolikler ise kapının sert kapanmasına ve kilit kısmının bozulmasına neden olur. Böylelikle hırsızlar için fırsat doğar. Apartman kapılarının sağlıklı çalışması birçok hırsızlığın önüne geçer. Yapılacak olan mevsimlik ayarları da bilirkişilerin yapması gerekiyor. Amatör şekilde vatandaş kendisi yapmaya kalkışırsa hidroliklerde arıza oluşabilir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü
Dünya

Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 üst düzey yöneticinin öldüğünü duyurdu.

Kimlerle yol yürümüşsün gör Meral Akşener! Erdoğan nefreti İP'e bunu da yapırdı
Gündem

Kimlerle yol yürümüşsün gör Meral Akşener! Erdoğan nefreti İP'e bunu da yapırdı

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi parti içindeki Erdoğan nefretini gün yüzüne çı..
Bölgede sıcak gelişme! Türk SİHA'larını vurmaları için füze veren İran, Azerbaycan ile harekete geçiyor

Bölgede sıcak gelişme! Türk SİHA'larını vurmaları için füze veren İran, Azerbaycan ile harekete geçiyor
Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira
Gündem

Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira

Türk Savunma Sanayisini görmezden gelen Faşist Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Yunan ordusunu övüp Türk ordusunu aşağıladığı payl..
Koç Holding hakkında beklenmedik karar! Satmaya başladılar

Koç Holding hakkında beklenmedik karar! Satmaya başladılar
TOGG bayram öncesi %50'lik indirimi duyurdu!
Otomotiv

TOGG bayram öncesi %50'lik indirimi duyurdu!

TOGG'un Trugo şarj istasyonları Kurban Bayramı'nda tüm elektrikli otomobillerde geçerli %50'lik indirimi duyurdu. TOGG asgari ücretlilere yö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23