2024-05-26 15:45:18 Çocukları ele geçiren zeka geriletici salgın: Telefon bağımlılığı!
Çocuklarda/bebeklerde telefon ve tablet kullanımı zeka geriliği, dikkat dağınıklığı ve agresiflik gibi büyük psikolojik rahatsızlıklara sebep veriyor. İngiltere, aşırı ekran ve akıllı telefon kullanımının çocuklar ve gençler üzerinde "açık bir olumsuz etkisi" olduğunu belirterek, sosyal medya hesap açma yaşının 16'ya yükseltilmesini önerdi. İsveç'te ise çocuklar arasında DEHB vakalarında "patlama" yaşandığını ve bunun küresel ortalamanın çok üzerinde olduğunu belirterek, bunun nedenini bulmak için bir inceleme yapılması istendi.