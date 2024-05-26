Çocukları ele geçiren zeka geriletici salgın: Telefon bağımlılığı!

Buna ek olarak, 10-17 yaş arası erkek çocuklara reçete edilen DEHB ilaçları son 15 yılda yüzde 800 artarak 2001'de reçete edilen erkek çocukların yüzde biri iken 2022'de yüzde 8'e yükseldi. Kız çocukları için bu artış yüzde 0,5'ten yaklaşık yüzde 5'e çıkarak on katına çıktı. Forssmed, Tıbbi Ürünler Kurumu'na ve diğer ilgili makamlara, artışın arkasında ne olduğunu bulmak için bir inceleme yapmaları talimatını verdi. "Daha fazla bilgiye ihtiyaç var" dedi. İsveç'in bir önceki tedavi tavsiyesinin 2016 yılında yayınlanmasından bu yana, "yeni ilaçların yanı sıra yeni araştırmalar ve genişletilmiş göstergeler geliştirildi" dedi. Forssmed, ortaya atılan açıklamalardan bazılarının "sağlık çalışanları, okullar ve halk arasında artan farkındalık (ve) daha geniş tanı kriterleri" olduğunu söyledi. "Ayrıca, teşhisin okulda ekstra yardım alabilmek için resmi veya gayri resmi bir ön koşul olduğuna dair bir inanç var gibi görünüyor." İncelemenin, hükümetin çocuklar ve gençler arasında ruh sağlığını teşvik etme ve intiharı önleme planının bir parçası olduğunu söyledi.