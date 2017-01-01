Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koydu… Şok edici gerçeği öğrendi!

  • ABD'de bir anne, otizmli çocuğunun okula başladıktan sonra davranışlarının değiştiğini fark edince sıradışı bir yönteme başvurdu. Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koyan kadın şok edici gerçeği ortaya çıkardı.

  • ABD Louisiana eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Camden Davis, otizmli çocukların eğitim gördüğü Hope Academy adlı özel okula başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu.

    Çocuğunun eskisinden daha içine kapanık olduğunu fark eden anne Milissa Davis, Camden’le konuşarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

  • Durumun okulla bir ilgisi olduğundan şüphelenen anne Davis, çocuğun çantasına bir dinleme cihazı yerleştirdi.

  • Aradan geçen 1 haftada kayıtları dinleyen anne hayatının şokunu yaşadı.

  • Okuldaki öğretmenlerin çocuğuyla dalga geçtiğini ve ona aşağılayıcı cümleler kullandığını duyan anne çılgına döndü.

  • Davis okul yönetimi ve öğretmenler hakkında şikayetçi olurken, söz konusu davranışları sergileyen 2 öğretmenin okuldan atıldığı öğrenildi.

Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

Son Eklenen Haberler

Terörizmle Mücadele Zirvesi’nde ortak mücadele kararı
  1. Terörizmle Mücadele Zirvesi’nde ortak..
  2. İsrailli bakan: Tahran'ı vururuz!
  3. Solmuş siyah kıyafetleri çamaşır..
  4. FETÖ'cü hain parmak izini inkar etti
  5. Gülen'in yeğenine 21 Yıl hapis!
  6. Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah..
  7. Ve Galatasaraylı yıldız futbolcu..
  8. 5 bakanıyla Türkiye'ye geliyor!
  9. Son dakika... ABD'nin yeni Dışişleri..
  10. İlk oy 7 Haziran'da! İşte seçim takvimi!
  11. Çocuğunun çantasına dinleme cihazı..
  12. Yeşilin gücü
  13. Acıpayam’da trafik kazası: 1 ölü
  14. Belek’te liderlik yarışı başladı
  15. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor....
  16. İP'in ucunu kaçırdılar! "Türkiye'yi..
  17. Kartal'da akaryakıt istasyonu..
  18. Beşiktaş'tan tarihi karar! Sahaya..
  19. Eviniz mis gibi koksun
  20. Rize’deki Cinayete 8 Gözaltı