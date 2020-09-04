2020-09-04 12:24:39 Çoban köpeği aç sürünün hışmına uğramaktan böyle kurtuldu
Bayburt'ta kurt sürüsü dağcıların kurduğu fotokapana yakalandı.
Bayburt'ta kurt sürüsü dağcıların kurduğu fotokapana yakalandı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesi kırsalında bir grup doğasever kurdukları fotokapan ile bölgeden geçen kurt sürüsünü kameraya aldı.
Görüntülerde çoban köpeğinin kameranın görüş alanına giren kurt sürüsü ile karşılaşmaktan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
Bayburt'tan dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Soğanlı Dağı rotasını izleyerek motosikletlerle Trabzon'a giden bir grup doğaseverin, kamp yaptıkları alanın yakınına yerleştirdikleri fotokapana üç kurt yansıdı.
Sabah saatlerinde birlikte hareket edip yiyecek arayan kurtlar daha sonra fotokapanın görüş alanından çıkarak yollarına devam etti.
Bir süre sonra kurtların kullandığı güzergahtan saniyeler sonra bir çoban köpeği geçiyor.
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