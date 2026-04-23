Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi
Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Çıtır çıtır ve soğanına kadar lahmacunda olması gereken tüm püf noktaları işte burada...

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için "Ev yapımı lahmacun tarifi" tüm püf noktalarıyla karşınızda. Mayasız hamuru sayesinde bekleme derdi olmadan, tavada sadece dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz, tam ölçülü ve garantili lahmacun tarifiyle sevdiklerinize bir lezzet şöleni yaşatın. İşte evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz en kolay lahmacun tarifi…

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Geleneksel lezzetlerimizin başında gelen, çıtır çıtır hamuru ve tam kıvamında harcıyla damak çatlatan lahmacunu evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Restoran kalitesini aratmayacak, fırın dert etmeden tavada hazırlayabileceğiniz bu tarif için mutfağa buyurun.

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Lahmacun, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olsa da çoğu zaman evde yapmanın zor ve zahmetli olduğu düşünülür. Oysa doğru teknik ve pratik bir tarifle, mutfağınızda profesyonel bir lahmacun ustasına dönüşmeniz mümkün. Özellikle "taş fırın lezzetini evde nasıl yakalarım?" diyenler için geliştirilen tavada pişirme yöntemi, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de o özlediğimiz çıtırlığı sofralara taşıyor.

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Hazır yufka kullanmadan, en doğal haliyle hazırlayacağınız bu tarifle ev halkını şaşırtmaya hazır olun. İşte adım adım, püf noktalarıyla en kolay ev yapımı lahmacun rehberi...

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

EV YAPIMI PRATİK LAHMACUN TARİFİ MALZEMELER Hamuru İçin: 3 su bardağı un 1 su bardağı su (oda sıcaklığında) 1 tatlı kaşığı tuz Yarım çay kaşığı şeker

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

İç Harcı İçin: 350 gr orta yağlı dana kıyma 2 adet orta boy soğan (çok ince kıyılmış) 2 adet domates (rendelenmiş) 2-3 adet yeşil biber (incecik doğranmış) 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış) Yarım çay bardağı sıvı yağ Baharatlar: Tuz, pul biber, isot, karabiber

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Unu bir kaba alın, ortasını açıp su, tuz ve şekeri ekleyin. Ele yapışmayan sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru dinlenmesi için üzerini örtüp 15-20 dakika kenara alın. Tüm iç harç malzemelerini geniş bir kapta birleştirin. Lahmacun harcının en önemli sırrı, malzemelerin özleşmesi için elinizle iyice yoğurmaktır. Eğer harç çok kuru gelirse birkaç yemek kaşığı su ekleyerek sürülebilir bir kıvama getirin.

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Her bir bezeyi unlanmış tezgahta tabak büyüklüğünde incecik açın. Hazırladığınız harçtan 1,5-2 yemek kaşığı kadar alıp hamurun her yerine eşit şekilde yayın. Orta ateşte ısınmış yanmaz yapışmaz bir tavaya lahmacunu yerleştirin. Tavanın kapağını kapatın. Altı kızarıp harç piştiğinde (yaklaşık 4-5 dakika) ocaktan alın. Pişen lahmacunları üst üste koyarken harçlı kısımların birbirine bakmasına dikkat edin, böylece kurumazlar.

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Çıtırlık Sırrı: Hamuru açabildiğiniz kadar ince açın. Tavada pişirirken kapağı kapalı tutmak, kıymanın kendi buharıyla pişmesini sağlar.

Foto - Çıtır çıtır ve soğanına kadar tüm püf noktaları... Ev yapımı en kolay lahmacun tarifi

Soğan Kullanımı: Soğanları robottan geçiriyorsanız suyunu mutlaka sıkın; aksi halde harcınız acılaşabilir.

