  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
8
Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

2024-02-28 20:58:37
Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Piyasa değeri hızla artan Nvidia, bu kez büyük bir tekel suçlamasıyla karşı karşıya.

#1
Foto - Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Nvidia, son zamanlarda büyük bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Şirket, müşterilerinin ekran kartı siparişlerini bilinçli olarak geciktirdiği iddialarıyla sarsıldı.

#2
Foto - Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Bu iddialar özellikle yapay zeka destekli ekran kartları siparişleri için geçerli.

#3
Foto - Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Bu taktikle, Nvidia'nın müşterilerini kendi ürünlerine bağımlı hale getirerek fiyat kırma şanslarını engellediği iddia edildi.

#4
Foto - Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Bu suçlamalar sadece ekran kartlarıyla sınırlı değil. Eski AMD yöneticisi Scott Herkelman'a göre, Nvidia benzer taktikleri diğer ürün gamlarında da kullanıyor ve ödemeleri önceden almasına rağmen ürün teslim tarihlerini sürekli erteliyor.

#5
Foto - Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Bu durum, Nvidia'nın teknoloji karteli olabileceği ve devlet otoritelerinin acil bir şekilde bu konuda harekete geçmesi gerektiği yönünde tartışmalara yol açtı.

#6
Foto - Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, şirketin stokları adil bir şekilde dağıtacağını belirtmiş olsa da, bu iddiaların bu açıklamaları çürüttüğü ve şirketin gerçek niyetinin farklı olduğu iddia ediliyor.

#7
Foto - Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması

Bu suçlamaların sonuçları ve Nvidia'nın geleceği, teknoloji endüstrisi ve tüketiciler tarafından yakından takip edilecek.

Böyle operasyon görülmedi! Hepsi Hakkari'de ele geçirildi
Yerel

Böyle operasyon görülmedi! Hepsi Hakkari'de ele geçirildi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü, altın kaçakçılığı operasyonunda bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan 221 kilogram yabancı ül..
CHP'li vekil Türkiye'yi salladı! TBMM'deki odasından balya balya dolarlar fışkırdı
Gündem

CHP'li vekil Türkiye'yi salladı! TBMM'deki odasından balya balya dolarlar fışkırdı

Sık sık yolsuzluklarla adı geçen CHP; bu kez, bir milletvekilinin odasında unutulan dolar dolu gizemli torbayla skandalıyla gündeme geldi. P..
Flaş karar: Gram altına yasak geldi!
Ekonomi

Flaş karar: Gram altına yasak geldi!

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bomba bir iddia gündeme geldi. Milyonları yakınd..
CHP’li Battal İlgezdi'den vatandaşa küfür! Hadsiz şerefsiz
Gündem

CHP’li Battal İlgezdi'den vatandaşa küfür! Hadsiz şerefsiz

Ataşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den tekrar aday gösterilmeyen Battal İlgezdi, katıldığı bir etkinlikte kendisini eleştiren vatandaş "S..
Bu utanç dünyaya yeter! Yürek sızlatan görüntüleri dünyaya servis ettiler
Gündem

Bu utanç dünyaya yeter! Yürek sızlatan görüntüleri dünyaya servis ettiler

Siyonistlerin sivillere yönelik katliamına dünya sessiz kalmayı sürdürürken; Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, İsrail saldırılarında enkaz h..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız

Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yapılan kirli ittifakları takip ediyoruz. Kiminde listeler g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23