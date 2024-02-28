2024-02-28 20:58:37 Çip devi Nvidia’ya tekel suçlaması
Piyasa değeri hızla artan Nvidia, bu kez büyük bir tekel suçlamasıyla karşı karşıya.
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Piyasa değeri hızla artan Nvidia, bu kez büyük bir tekel suçlamasıyla karşı karşıya.
Nvidia, son zamanlarda büyük bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Şirket, müşterilerinin ekran kartı siparişlerini bilinçli olarak geciktirdiği iddialarıyla sarsıldı.
Bu iddialar özellikle yapay zeka destekli ekran kartları siparişleri için geçerli.
Bu taktikle, Nvidia'nın müşterilerini kendi ürünlerine bağımlı hale getirerek fiyat kırma şanslarını engellediği iddia edildi.
Bu suçlamalar sadece ekran kartlarıyla sınırlı değil. Eski AMD yöneticisi Scott Herkelman'a göre, Nvidia benzer taktikleri diğer ürün gamlarında da kullanıyor ve ödemeleri önceden almasına rağmen ürün teslim tarihlerini sürekli erteliyor.
Bu durum, Nvidia'nın teknoloji karteli olabileceği ve devlet otoritelerinin acil bir şekilde bu konuda harekete geçmesi gerektiği yönünde tartışmalara yol açtı.
Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, şirketin stokları adil bir şekilde dağıtacağını belirtmiş olsa da, bu iddiaların bu açıklamaları çürüttüğü ve şirketin gerçek niyetinin farklı olduğu iddia ediliyor.
Bu suçlamaların sonuçları ve Nvidia'nın geleceği, teknoloji endüstrisi ve tüketiciler tarafından yakından takip edilecek.
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