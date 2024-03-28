  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
7
Çinliler uçan arabayı satın aldı!

2024-03-28 15:12:59
Çinliler uçan arabayı satın aldı!

Çinliler, tasarımcı Štefan Klein tarafından geliştirilen, AirCar isimli uçan otomobilin teknolojisini satın aldı. Merkezi Cangzhou'da bulunan Hebei Jianxin adlı şirket, Avrupa'da geliştirilen ve başarılı bir şekilde test uçuşu yapılan AirCar aracının üretme ve kullanma haklarını satın aldı. BMW motoru ve normal yakıtla çalışan AirCar, kalkış ve iniş için pistleri kullanarak 2021 yılında iki Slovakya havaalanı arasında 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

#1
Foto - Çinliler uçan arabayı satın aldı!

AirCar'a 2022 yılında Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından uçuşa elverişlilik sertifikası verildi.

#2
Foto - Çinliler uçan arabayı satın aldı!

Test uçuşu sırasında saatte 170 km hıza ulaşan 2 kişilik uçan arabanın pilotu ve yolcusu ile birlikte ağırlık limiti toplam 200 kg.

#3
Foto - Çinliler uçan arabayı satın aldı!

Arabadan uçağa dönüşmesi 15 saniye süren Aircar'ın dikkat çekici bir tasarımı ve görünümü var. Kanatlarını olduğu gibi kaldırıp geriye doğru yatırabilen aracın kuyruk kısmı da uzayıp kısalabiliyor.

#4
Foto - Çinliler uçan arabayı satın aldı!

Drone benzeri yolcu uçaklarından farklı olarak AirCar dikey olarak kalkış ve iniş yapmıyor bu nedenle bir piste ihtiyaç duyuyor.

#5
Foto - Çinliler uçan arabayı satın aldı!

Elektrikli araç devrimine öncülük eden Çin, şimdi hava taşımacılığı için aktif olarak çözümler geliştiriyor ve önümüzdeki 2 yıl içinde göklerde uçan taksileri uçurmayı hedefliyor.

#6
Foto - Çinliler uçan arabayı satın aldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Fıkha göre konuşuyorum” diyen Cübbeli Ahmet Hoca’dan Yeniden Refah çağrısı
Siyaset

“Fıkha göre konuşuyorum” diyen Cübbeli Ahmet Hoca’dan Yeniden Refah çağrısı

İslam fıkhına göre seçimlerde ehven olanın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca’nın Yeniden Refah Partisi hakkındaki sözler..
“Ben Hz. Meryem” videosu ortalığı karıştırmıştı… Açıklama yaptı! Gerçek çok başka çıktı
Sosyal Medya

“Ben Hz. Meryem” videosu ortalığı karıştırmıştı… Açıklama yaptı! Gerçek çok başka çıktı

Sosyal medyada özellikle muhalif kimlikleriyle tanınan seküler kesimin, “Bu kadın Hz. Meryem olduğunu iddia etti” diyerek yaydığı video büyü..
Bu yazıyı da mutlaka asın duvarınıza! ‘Kılıçdaroğlu yüzde 60 ile kazanıyor’dan utanmayanlardan hesap sorun
Gündem

Bu yazıyı da mutlaka asın duvarınıza! ‘Kılıçdaroğlu yüzde 60 ile kazanıyor’dan utanmayanlardan hesap sorun

Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında yüzde 60 ile seçimleri kazanacağını iddia eden muhalefet..
CHP'li isimden 'İmamoğlu' açıklaması! Partisi de logosu da hazır
Gündem

CHP'li isimden 'İmamoğlu' açıklaması! Partisi de logosu da hazır

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'deki çatlaklar büyüyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpası anlatan CHP Muş Eski G..
Siyaset

"Kirlenmişlik diz boyu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu kimse izah edemiyor!

Bursa mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’deki kara para sayma görüntüleri hakkında konuştu. Erdoğan, “Çantalar dolusu av..
Putin tehdit etti: Yok ederiz
Dünya

Putin tehdit etti: Yok ederiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Polonya, Baltık ülkeleri ya da Çekya’ya herhangi bir saldırı planlamadığını söyledi. Putin ay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23