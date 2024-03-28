Çinliler uçan arabayı satın aldı!

Çinliler, tasarımcı Štefan Klein tarafından geliştirilen, AirCar isimli uçan otomobilin teknolojisini satın aldı. Merkezi Cangzhou'da bulunan Hebei Jianxin adlı şirket, Avrupa'da geliştirilen ve başarılı bir şekilde test uçuşu yapılan AirCar aracının üretme ve kullanma haklarını satın aldı. BMW motoru ve normal yakıtla çalışan AirCar, kalkış ve iniş için pistleri kullanarak 2021 yılında iki Slovakya havaalanı arasında 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.