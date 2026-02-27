  • İSTANBUL
Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var
Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Bahreyn Merkezli Investcorp ve Çin’in en büyük hematoloji grubu Lu Daopei Medical1 dikkat çeken bir yatırım için Türkiye'ye geldi.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Çin’in en büyük özel sağlık kuruluşlarından Lu Daopei Medical ile Ortadoğu’nun en büyük yatırım fonlarından Investcorp, Türkiye’de sağlık yatırımına geldi. Çinli sağlık zinciri ile Bahreynli Investcorp, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın ilk özel CAR-T kök hücre tedavi merkezini Türkiye’de kuracak.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Türkiye’nin en önemli hastane kuruluşlarından Florence Nightingale Hastane Grubu ile birlikte güçlerini birleştiren Asya ve Körfez merkezli şirketler, çocuk vakaları da dahil olmak üzere löseminin şiddetli formlarını hedefleyen bir merkez kurmaya hazırlanıyor.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Investcorp’un resmi sitesinden duyurulan ortaklıkla, Bahreynli fonun Çin Halka Arz Öncesi Sağlık Fonu aracılığıyla desteklediği bu girişim, gelişmiş hücresel immünoterapinin ABD, Avrupa ve Doğu Asya'daki geleneksel merkezlerin ötesine genişletilmesi yönünde bir hamleyi işaret ediyor.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

stanbul'daki Florence Nightingale hastane ağı bünyesinde kurulacak olan yeni tesis, yaygın olarak CAR-T olarak bilinen kimerik antijen reseptörlü T hücre tedavisine odaklanacak. Bu tedavi, hastanın kendi T hücrelerinin kanser hücrelerini tanıyıp saldırması için genetik olarak değiştirilmesini içeriyor.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Çin’de hematolojinin babası olarak bilinen, Çin Mühendislik Akademisi üyesi olan Prof. Lu Daopei tarafından kurulan ve Çin'de hematoloji ve kemik iliği nakli alanındaki çalışmalarıyla tanınan Lu Daopei Medical’in ülkede farklı şehirlerde 5 büyük hastane kampüsü bulunuyor. Hematoloji alanında ülkenin en önemli grubu olan Lu Daopei Medical’in kurucusu olan Prof Lu Daopei, 1964 yılında Asya’daki ilk hematopoetik kök naklini gerçekleştiren isim olarak biliniyor.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Bahreyn merkezli Investcorp’un Çin Halka Arz Öncesi Sağlık Fonu, uluslararası genişleme potansiyeli olan yüksek büyüme potansiyeline sahip tıbbi platformları destekleme çabalarının bir parçası olarak Lu Daopei Medical'de hisse satın almıştı. Türkiye’yi yakından tanıyan Investcorp’un kurucusu olan ve 2020 yılında vefat eden Nemir Kırdar’ın da ilginç bir öyküsü var.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Kerkük doğumlu Nemir Kırdar, 1950'lerde amcası Lütfi Kırdar’ın davetiyle Türkiye’ye gelmişti. Robert Kolej'de eğitim gören Nemir Kırdar’ın amcası Menderes Hükümeti'nin Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'ın Yassıada'daki yargılama sürecinde vefat etmesiyle ABD'ye giden Nemir Kırdar, Chase Manhattan Bank'ta başkan yardımcılığına kadar yükseldi. 1982'de Investcorp'u kuran Kırdar'ın adı iflasın eşiğine gelen Gucci ve Tiffany gibi devleri alarak marka sihirbazına çıktı.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

İstanbul'un eski valilerinden ve Adnan Menderes hükümetinin Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'ın vefatının ardından Türkiye’ye uzun süre gelmeyen Nemir Kırdar, 2010’da Türkiye’ye yatırımla adım attı.

Foto - Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Bir dönem 1.2 milyar dolarlık servetiyle İngiltere'nin en zengin 29'uncu iş adamı olan, servetiyle kraliçeyi geride bırakan Nemir Kırdar'ın sahibi olduğu Investcorp, 24 Eylül 2010'da Gaziantepli Tiryaki Agro'ya ortak olmuş, ardından da Damat ve Tween'in çatı şirketi Orka Group'un yüzde 30’luk hisse almıştı. Bu iki yatırımdan da daha sonrasında çıkan Kırdar, 2015’te Investcorp’taki görevlerinden ayrılmış, 2020’de de vefat etmişti.

Vay vay

Yediğimiz,içtiğimiz her şey hileli, kimyasal ve zehirli gibi..Bu yüzden bizde hasta çok gelin hastane açın. İyi kazanırsınız.
