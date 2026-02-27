Çinli ve Bahreynliler sessiz sedasız Türkiye konusunda karar aldı! Hedeflerinde orası var

Bir dönem 1.2 milyar dolarlık servetiyle İngiltere'nin en zengin 29'uncu iş adamı olan, servetiyle kraliçeyi geride bırakan Nemir Kırdar'ın sahibi olduğu Investcorp, 24 Eylül 2010'da Gaziantepli Tiryaki Agro'ya ortak olmuş, ardından da Damat ve Tween'in çatı şirketi Orka Group'un yüzde 30’luk hisse almıştı. Bu iki yatırımdan da daha sonrasında çıkan Kırdar, 2015’te Investcorp’taki görevlerinden ayrılmış, 2020’de de vefat etmişti.