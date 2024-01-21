2024-01-21 11:06:27 Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!
21 yıldır Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı ve dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Türkiye’nin her bölgesinde yer alan satış ve satış sonrası ağıyla kullanıcılara ulaşılabilir ve güvenilir hizmetler sunmayı sürdürüyor. Chery Türkiye, İstanbul, Çorum, Mardin, Malatya, Van, Balıkesir ve Düzce illerinde açılışını gerçekleştirdiği 7 yeni hizmet noktasıyla beraber Türkiye’nin 30 ilindeki yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağını 47 adede yükseltti.