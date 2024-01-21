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Otomotiv
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Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

2024-01-21 11:06:27
Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

21 yıldır Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı ve dünyanın en büyük otomotiv markalarından Chery, Türkiye’nin her bölgesinde yer alan satış ve satış sonrası ağıyla kullanıcılara ulaşılabilir ve güvenilir hizmetler sunmayı sürdürüyor. Chery Türkiye, İstanbul, Çorum, Mardin, Malatya, Van, Balıkesir ve Düzce illerinde açılışını gerçekleştirdiği 7 yeni hizmet noktasıyla beraber Türkiye’nin 30 ilindeki yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağını 47 adede yükseltti.

#1
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

2023 yılını başarılı satış adetleriyle kapatan ve Türkiye’deki kullanıcılar tarafından büyük beğeni kazanan Chery, her geçen gün genişleyen satış ve satış sonrası hizmet ağıyla büyümeye devam ediyor.

#2
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

Bu kapsamda Chery Türkiye; İstanbul’da Çetaş, Çorum’da Evlüce, Mardin’de Nas Oto, Malatya’da Yiğitvar, Van’da Berk, Balıkesir’de Karahallılar, Düzce’de Kervan olmak üzere 7 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti.

#3
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 30 ilde 47 noktaya ulaşan hizmet ağıyla 2024 yılında da dikkat çekmeye devam ediyor.

#4
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamaya devam ediyor.

#5
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

Yeni Chery yetkili satıcıları, tıpkı hâli hazırda var olan yetkili satıcılar gibi konusunda uzman ve uzun seneler otomotiv sektöründe öncü ve çoklu otomotiv markalarını bünyesinde barındıran deneyimli yetkili satıcılardan oluşuyor.

#6
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

Yetkili satıcı ağına katılan 7 yeni yetkili satış noktası ile hizmet ağını genişlettiklerini ifade eden Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Yeni yılla beraber 30 ilimizde bulunan 47 yetkili satıcımızla Türkiye’deki kullanıcılara tüm hizmetlerimizi sunmayı sürdürüyoruz.

#7
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

Hedefimiz, yeni yılda da avantajlı olan 3 SUV modelimizle birlikte Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu gösterirken, yeni hizmet noktalarımızla birlikte satış ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi daha fazla memnun ederek yine daha fazla tercih edilen bir marka olmak” dedi.

#8
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcıları ile hem satış hem de satış sonrası hizmetler sunan Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, TIGGO 7 PRO VE TIGGO 8 PRO ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

#9
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

#10
Foto - Çinli dev Türkiye’de gücüne güç katıyor! Kısa sürede 30 ilde 47 yetkili satış noktasına ulaştı!

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