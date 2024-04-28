  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Android 15 güncellemesi alacak akıllı telefon modelleri netleşti! İşte Android 15 alacak akıllı telefonlar

Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Ünlü gofret markasında insan sağlığına zararlı madde tespit edildi! Marketlerden toplatılıyor

Rusya'dan çok ama çok konuşulacak çıkış: Türkiye o ülkeyi çaresiz bıraktı

Amerikalılar 'Türkiye bir gemi yapıyor' diyerek her şeyi açıkladı! 'Başka bir ülke' detayı tam anlamıyla olay

Ünlü ekonomist Türkiye'ye duyurdu: Dolar kuru o tarihte 25 lira olacak

İsrailliler Netanyahu'ya karşı ayaklandı! Katil Netanyahu'ya protesto şoku

Sanctuary AI insansı robotunu tanıttı! 24 saatte usta oluyor

Meteoroloji uyardı! Şehir kırmızıya boyandı

İnanılmaz başarı! 46 maçtır yenilmiyorlar
Ekonomi
8
Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

2024-04-28 01:48:22
Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Çin'deki emlak balonu ve pay piyasasındaki sert düşüşten sonra altına hücum devam ediyor.

#1
Foto - Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Enflasyona ve para birimindeki değer kaybına karşı bir koruma aracı olarak kullanılan altının ons fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve Ekim 2023'de İsrail-Filistin çatışmasının jeopolitik gerilimleri artırmasıyla "güvenli liman" statüsüyle daha da yükseldi. Enflasyonla mücadele kapsamında gelişmiş ülke merkez bankalarının bir süredir tarihi yüksek seviyelerde tuttukları politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacaklarına ilişkin tahminler de altının yatırım aracı olma özelliğini artırıyor.

#2
Foto - Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

12 Nisan'da 2 bin 432 doları aşarak rekor tazeleyen altının ons fiyatı, bu hafta 2 bin 310 doların üzerinde seyretti. Altının bu yıl ons başına rekor yenilemeleri küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Bu noktada altının en büyük üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin'de altına talep oranında yaşanan yükselişle dikkati çekiyor. Genellikle Çin ve Hindistan dünyanın en büyük alıcısı unvanı için yarışıyor.

#3
Foto - Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altını tutmanın fırsat maliyetini azaltırken, Hindistan'da düğün sezonu ve Çin'de yeni yılda altına talebi artırıyor.

#4
Foto - Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, geçen yıl Çin'in mücevher, külçe ve madeni para tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasıyla bu durum değişti. Çin'in altın takı talebi yüzde 10 artarken Hindistan'ın yüzde 6 düştü. Bu arada Çin'in altın ve madeni para yatırımları yüzde 28 artarak 280 tona yükseldi. Çin Altın Birliği verilere göre, Çin'in altın üretimi ve tüketimi 2024'ün ilk çeyreğinde artış göstermeye devam ediyor. Buna göre, Çin'de yılın ilk çeyreğinde, önceki yıla kıyasla yüzde 1,16 artışla 85 bin 959 ton altın üretildiği görülüyor. Buna karşın ülkede, aynı dönem zarfında yıl bazında yüzde 5,94 artışla 308 bin 905 ton altın tüketildi.

#5
Foto - Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Verilere göre, mücevherata dönüştürülmüş altın tüketimi, geçen yıla kıyasla yüzde 3 düşerek 183 bin 922 ton olurken, para ve külçe olarak altın tüketimi yine yıl bazında bu sürede yüzde 26,77 sıçrama yaparak 106 bin 323 tona çıktı. Ocak-mart döneminde altının endüstriyel amaçlara yönelik kullanımı da önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,09 artarak 18,66 tona yükseldi. Uzmanlar talebin hala büyüyebileceğini belirterek, Çin'deki sınırlı yatırım seçenekleri, emlak sektöründe uzun süren kriz, istikrarsız hisse senedi piyasaları ve zayıflayan yuanın bu durumun en önemli etkenleri arasında yer aldığını belirtti. Çinli yatırımcılar ekonomideki belirsizlik arttıkça parayı daha güvenli olduğu düşünülen varlıklara yönlendirmeyi tercih ediyor.

#6
Foto - Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Çin Halk Bankası, rezervlerini dolardan uzaklaştırmak ve kurdaki değer kaybına karşı korunmak için 17 ay boyunca aralıksız alım gerçekleştirerek şimdiye kadarki en uzun alım serisine imza attı. Altını tercih eden merkez bankaları arasında en istekli alıcı konumundaki Çin Halk Bankasının, bu yılda da alımlarını yüksek tutması bekleniyor. "Çin bir nevi altın rezervini normalleştiriyor" İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, AA muhabirine, Çin'in altın rezervine değinerek, altına olan talebini ikiye ayrılabileceğini söyledi. Manukyan, ilk olarak bazı analizlerde "Çin'in resmi gözükenden çok daha fazla altını olduğu spekülasyonu"na değinerek, şunları belirtti: "Ama en azından görülen resmi rakamlarda Çin'in altın rezervi Batı ülkelerine oranla çok daha düşük seviyelerde idi, hala da öyle. Dolayısıyla aslında Çin bir nevi rezervini normalleştiriyor diyebiliriz. İkinci noktada da özellikle Rusya'nın yaşadıklarından sonra Batı sisteminde bulunan rezervlerine el koyulması veya dondurulması. Önce dondurulma durumu söz konusu oldu. Geçen hafta sonu itibarıyla Amerika'nın elinde çok ufak bir miktar var ama Rus rezervlerine el koyduğunu da açıkladı."

#7
Foto - Çin'in altın talebi fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Manukyan, dolayısıyla böyle bir durumda altının kimsenin kontrolünde olmayan nötr varlık olarak öne çıktığını kaydederek, alımlarının bir kısmının da oradan kaynaklandığını söylemenin mümkün olduğunu vurguladı. Manukyan, ikinci olarak, ülkede hane halkının da yoğun alımları olduğunu belirterek, bunun iç ekonomiye ve yuana güvensizlikten kaynaklandığını dile getirdi. Manukyan, "Çin hep çok büyük rezervleri olan devamlı ticaret fazlası veren bir ülke olarak lanse ediliyor. Tabii böyle de ama baktığınızda zaten IMF standartlarında rezervleri aslında o kadar büyük değil ama baktığınızda da kur üzerinde devamlı olarak bir baskı, devamlı bir çıkış baskısı da olduğunu görüyoruz. Hem emlak balonunun yaptıkları hem içerideki gelişmeler bunlara paralel olarak hane halkı da altın talebini sürdürüyor." diye konuştu. Bu durumun uluslararası piyasalara etkisine de değinen Manukyan, "Bu talep çok arttığında yani son dönemde o kadar değil, geçtiğimiz yıl bunun daha şiddetli halini de gördük. Londra altın fiyatlarıyla Şanghay altın fiyatları arasında çok ciddi bir makas açılmaya başlıyor. Bunun başka nedenleri de var. Parayı çıkartma talebi de var ama o makasın açılması aslında bazen arbitraj fırsatlarına neden oluyor. Bazen fiziki altın piyasasıyla finansal altın piyasası arasında çok uzun sürmeyen kopukluklara neden oluyor. Muhtemelen de Çin tarafındaki talep bu şekilde sürecek. En azından rezervlerdeki yeniden düzenleme bu şekilde sürecektir diye düşünüyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'ları için tarihi adım! İki Türk devi güçlerini birleştirme kararı aldı
Teknoloji

Türk SİHA'ları için tarihi adım! İki Türk devi güçlerini birleştirme kararı aldı

İki Türk devi savunma sanayii alanında gücünü birleştirme kararı aldı. Buna göre İHA'lara yerli motor üretilecek.
İYİ Parti'de yeni Genel Başkan belli oldu
Gündem

İYİ Parti'de yeni Genel Başkan belli oldu

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi resmen sona erdi. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, Müsavat Dervişoğlu aldığı 611 oyla yeni genel baş..
Avrupa Birliği'nden Üç arap ülkesi için 5 yıllık vize kolaylığı! Kararı resmen açıkladı
Dünya

Avrupa Birliği'nden Üç arap ülkesi için 5 yıllık vize kolaylığı! Kararı resmen açıkladı

Avrupa Birliği (AB) yatırımları arttırmak için Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e vize kurallarını esnetti. beklenmedik..
Cesur kadın siyonist baskısını umursamadı! Büyük ihtimal bunu yaptığım için kovulacağım
Dünya

Cesur kadın siyonist baskısını umursamadı! Büyük ihtimal bunu yaptığım için kovulacağım

ABD'de Gazze için başlatılan üniversite gösterileri devam ediyor. Indiana Üniversitesi Dekan Yardımcısı Elizabeth Dunn, gözaltıların ardında..
Afrika başrolde: tekelleşti, dengeyi değiştirdi! Orayı karanlığa gömdü
Dünya

Afrika başrolde: tekelleşti, dengeyi değiştirdi! Orayı karanlığa gömdü

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin Türkiye merkezli Karpowership şirketiyle yaşadığı elektrik krizi şimdilik çözüldü. Dev şirket yüzünden g..
Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeyle ilgili beklenmedik açıklama: İngiltere baskı yaptı, görüşmeler durdu
Gündem

Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeyle ilgili beklenmedik açıklama: İngiltere baskı yaptı, görüşmeler durdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile Türkiye'de yapılan müzakerelerin Londra'nın Kiev yönetimine baskısı nedeniyle durduğunu söyledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23